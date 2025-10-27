Naoružavaju se do zuba: Ova zemlja stvara najjaču vojsku u Europi!

Njemačka priprema najveću vojnu modernizaciju u svojoj povijesti, a s planom koji je težak čak 377 milijardi eura njemačke oružane snage želi, kako je najavio kancelar Friedrich Merz, pretvoriti u najjaču vojsku u Europi.

Prema internim dokumentima njemačke vlade u koje je Politico imao uvid, riječ je o detaljnom planu nabave na 39 stranica koji obuhvaća vojne programe na kopnu, moru, u zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru.

Riječ je o dugoročnom planu za koji će sredstva biti osigurana u vojnom proračunu za iduću godinu, a u njemu se precizno navode projekti koji bi trebali preoblikovati njemačke oružane snage i učvrstiti domaću obrambenu industriju.

Berlin želi obranu izdvojiti iz ustavnog ograničenja zaduživanja kako bi je mogao financirati i nakon što se iscrpi posebni fond od 100 milijardi eura koji je uspostavio Olaf Scholz.

Stotine projekata i stotine milijardi eura

Njemačka vojska (Bundeswehr) planira pokrenuti oko 320 novih projekata za nabavu naoružanja i vojne opreme u sljedećem proračunskom ciklusu. Njemačke tvrtke čine jezgru plana: domaćim kompanijama pripada više od 160 projekata ukupne vrijednosti oko 182 milijarde eura.

Najveći pobjednik je Rheinmetall, koji se pojavljuje u 53 nabavne stavke vrijedne više od 88 milijardi eura. Plan predviđa isporuku 687 vozila Puma (662 borbene verzije i 25 vozila za obuku) do 2035. godine.

Drugi ključni partner je Diehl Defence, bavarski proizvođač raketa, koji se pojavljuje u 21 projektu vrijednom 17,3 milijarde eura. Najveći dio otpada na raketne sustave IRIS-T, koji bi trebali činiti temelj buduće njemačke protuzračne obrane. Bundeswehr planira nabaviti 14 kompleta IRIS-T SLM sustava vrijednih 3,18 milijardi eura, 396 projektila srednjeg dometa (694 milijuna eura) i 300 kratkodometnih projektila IRIS-T LFK (300 milijuna eura).

Dronovi, svemir i visoka tehnologija

Protuzračna obrana također se širi nabavom 561 sustava Skyranger 30, namijenjenog zaštiti od dronova i prijetnji kratkog dometa.

Dronovi zauzimaju sve važnije mjesto u vojnom planu. Bundeswehr želi proširiti flotu izraelskih Heron TP letjelica (100 milijuna eura), kupiti 12 taktičkih dronova LUNA NG (1,6 milijardi eura) te četiri pomorska drona uMAWS (675 milijuna eura).

No, najskuplji i najambiciozniji projekti nisu ni na kopnu ni u zraku, nego u svemiru. Više od 14 milijardi eura namijenjeno je satelitskim programima – od novih geostacionarnih komunikacijskih satelita do konstelacije u niskoj orbiti vrijedne 9,5 milijardi eura koja bi trebala osigurati stalnu, sigurnu i otpornu vezu za njemačke snage.

Američko oružje – ključne sposobnosti

Unatoč naglasku na domaću industriju, Njemačka ne može izbjeći ovisnost o američkom oružju. Na popisu se nalazi mogućnost kupnje 15 borbenih zrakoplova F-35 vrijednih 2,5 milijarde eura, čime bi se zadržala uloga u programu nuklearne podjele unutar NATO-a, ali i nastavila ovisnost o američkom održavanju, softveru i pristupu podacima o misijama.

Bundeswehr planira i kupnju 400 krstarećih projektila Tomahawk Block Vb (1,15 milijardi eura) te tri lansirna sustava Lockheed Martin Typhon (220 milijuna eura), što bi Njemačkoj omogućilo doseg udara do 2000 kilometara. Mornarica, pak, planira nabavu četiri zrakoplova Boeing P-8A Poseidon vrijedna 1,8 milijardi eura.