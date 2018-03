Afganistanski izbjeglica Husein K. osuđen je u četvrtak u Freiburgu na doživotnu kaznu zatvora zbog silovanja i ubojstva studentice Marie L. 2016.

"Husein K. je pokazao visok stupanj pomanjkanja empatije. On je znao da će žrtva umirati polagano", rekla je sutkinja Kathrin Schenk.



Sudsko vijeće je ustvrdilo da je Husein K. u listopadu 2016. presreo 19-godišnju studenticu medicine iz Freiburga Mariu L. te ju davljenjem doveo do nesvijesti, silovao i odvukao do obližnjeg potoka gdje joj je glavu s licem nadolje stavio u vodu.



Husein K. je nakon dolaska u Njemačku tvrdio da je star 17 godina te mu se na početku i sudilo kao maloljetniku, ali je u toku suđenja vještačenjem utvrđeno da je star najmanje 22 godine te je osuđen kao odrasla osoba.



U presudi stoji da Husein K. nakon 15 godina, koliko traje doživotna kazna, ne može biti pušten na slobodu iz sigurnosnih razloga. Vještačenjem je kod Huseina K. utvrđena visoka spremnost na nasilje i pomanjkanja osjećaja krivnje.



Slučaj Huseina K. je izazvao dodatne polemike u svezi s izbjegličkom politikom vlade Angele Merkel.

Nakon što je uhićen utvrđeno je da ne samo da je davao krive informacije o svojoj starosti kako bi kao malodobni izbjeglica bez pratnje imao bolji tretman nego da je u Njemačku došao iz Grčke gdje je bio osuđen za slično djelo.



Kao izbjeglica Husein K. je u Grčkoj jednu djevojku gurnuo niz liticu te je zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 2013. osuđen na deset godina zatvora. No pušten je 2015. nakon čega je s novim identitetom u jeku izbjegličke krize stigao u Njemačku. (Hina)