Nepal se vraća u normalu nakon imenovanja nove premijerke: "Ne znamo što će biti, ali smo zadovoljni prijelaznom vladom"

Glavni grad Nepala u subotu se postupno oporavlja od nereda s početka tjedna, nakon inauguracije nove premijerke Sushile Karki, koja bi zemlju trebala voditi do izbora zakazanih za ožujak.

Na ulicama Katmandua, sada uglavnom bez policijskog sata, oklopna vojna vozila i tenkovi manje su vidljivi, a metalne rolete trgovina podignute, prenosi AFP. Štandovi na tržnici ponovno su otvoreni za kupce, a hramovi za njihove štovatelje.

Glavni grad je u ponedjeljak i utorak bio poprište nasilnih protuvladinih prosvjeda u kojima je, prema najnovijem policijskom izvješću, poginulo najmanje 51 osoba, a stotine su ozlijeđene. U neredima je zapaljena zgrada parlamenta.

Imenovana u petak navečer nakon trodnevnih pregovora, bivša predsjednica Vrhovnog suda, 73-godišnja Sushila Karki, brzim je tempom započela svoj mandat na čelu privremene vlade.

Od subote radi na sastavljanju nove vlade, rekli su dužnosnici. Jedan od njezinih prvih zadataka je zajamčiti red i mir u čitavoj zemlji. To uključuje uhićenje oko 12.500 zatvorenika koji su iskoristili nemire za bijeg iz zatvora i u subotu su još uvijek na slobodi.

Predsjednik Ramchandra Paudel naredio je raspuštanje parlamenta i raspisao zakonodavne izbore za 5. ožujka 2026., što je bio jedan od zahtjeva mladih prosvjednika ujedinjenih pod zastavom "Generacije Z".

Radni raspored prve žene na čelu Nepala bit će zgusnut, a njezina misija teška s obzirom na brojne zahtjeve mladih ljudi koji su svrgnuli stari režim, no njezino su imenovanje brojni Nepalci dočekali kao olakšanje.

"Ova privremena vlada dobra je stvar", rekla je Durga Magar, 23-godišnja vlasnica trgovine. "Ne znamo što će biti u budućnosti, ali zadovoljni smo (...) i nadamo se da će se situacija sada smiriti. Prioritet je suzbiti korupciju. Nije nas briga bave li se time Generacija Z ili stariji političari, važno je da se tomu stane na kraj", S njom se slaže i Suraj Bhattarai, 51-godišnji socijalni radnik koji vjeruje da će "ova premijerka (...) unaprijediti upravljanje" zemljom.

Indijski premijer Narendra Modi u subotu je Karki uputio "najbolje želje". "Indija čvrsto podupire mir, napredak i prosperitet u korist nepalskog naroda", napisao je na svojemu X računu.

U utorak su prosvjednici izašli na ulice Katmandua te su zapalili ili opljačkali sve simbole moći: parlament, zgrade ministarstava, rezidencije izabranih dužnosnika i sva slična mjesta. Dosadašnjem premijeru K.P. Sharmi Oliju (73), koji je od 2015. četiri puta obnašao tu dužnost, preostalo je samo da podnese ostavku.

Organizatori prosvjeda, koji su se početkom tjedna proširili i na druge gradove u zemlji, nazvali su ih "demonstracijama Generacije Z". Rekli su da prosvjedi odražavaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo mladih zbog uočenog izostanka djelovanja vlade u borbi protiv korupcije.