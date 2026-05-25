Sjećate se Branka Kockice? Dok je Slavija gorjela od prosvjednika, jedan detalj svima je zapeo za oko

Dok su tisuće građana sudjelovale na velikom prosvjedu "Ti i ja, Slavija" u središtu Beograda, pažnju javnosti privukao je i jedan neočekivani prizor. Legendarni dječji glumac Branko Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, snimljen je kako s balkona obližnje zgrade promatra okupljanje na Trgu Slavija.
Fotograf Gavrilo Andrić zabilježio je trenutak u kojem se Branko Kockica kreće po balkonu s pogledom na prosvjednike i promatra događanja ispod sebe. Fotografije i videosnimke ubrzo su preplavile društvene mreže, gdje su izazvale lavinu reakcija i komentara, prenosi Nova.rs.
Korisnici društvenih mreža odmah su krenuli komentirati njegov izraz lica, reakcije i prisutnost na jednom od najvećih studentskih skupova posljednjih mjeseci.
Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su se pitali što je legendarni dječji televizijski voditelj radio na toj lokaciji i kako gleda na aktualna društvena i politička događanja u Srbiji.
Milićević je godinama bio politički angažiran kao odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda, no dužnost je napustio u rujnu prošle godine. Unatoč tome, nastavio se pojavljivati na događajima povezanim s vladajućom strankom.
Tako je prošlog studenoga viđen u blizini Pionirskog parka, gdje se okupila grupa građana uz Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke, mladića koji je poginuo u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Hrka je tada, na godišnjicu sinove smrti, najavila štrajk glađu.
Branko Kockica i ranije je izazivao burne reakcije u javnosti tijekom svojeg mandata u gradskoj skupštini.
Još 2022. godine mediji su izvještavali o njegovom verbalnom sukobu s članicama pokreta Ne davimo Beograd i koalicije MORAMO, a spominjalo se i da je prema njima bacao materijale sa sjednice.
Posebno se pamti i njegova neobična izvedba tijekom rasprave o izboru Aleksandra Šapića za gradonačelnika Beograda 2024. godine. Umjesto klasičnog obraćanja, Milićević je izašao za govornicu, širio ruke i pravio grimase, a potom izjavio:
"Aleksandar Šapić… Nemam riječi, imamo dlanove", nakon čega je od skupštinske većine zatražio pljesak.