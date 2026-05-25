Trump je u pat-poziciji oko Irana: "Bio bi ovo puki povratak na predratno stanje, ili još gore"

Najbolja nada za okončanje loše planiranog rata, započetog uz slabe konzultacije s Kongresom i američkim narodom, mogao bi biti nezadovoljavajući mir koji će ključna pitanja ostaviti neriješenima za kasnije te dodatno produbiti sukobe unutar Washingtona. Predsjednik Donald Trump tjednima ponavlja kako je sporazum o prekidu sukoba koji je sam pokrenuo protiv Irana "vrlo blizu", no svako njegovo dosadašnje predviđanje pokazalo se tek kao pusta želja ili potpuno pogrešno čitanje stvarnih namjera Teherana.

Stoga ne čudi što su najnovije Trumpove tvrdnje o navodnom skorom postizanju krovnog sporazuma s Teheranom dočekane sa skepticizmom i općom zbunjenošću. Zanimljivo je da se u jednom slažu i demokrati i konzervativni "jastrebovi" - i jedni i drugi vjeruju da je Trump na rubu kapitulacije pred lošim dogovorom.

Ipak, diplomatski kuloari šuškaju da bi dogovor o ponovnom otvaranju strateški ključnog Hormuškog tjesnaca i ublažavanju američke blokade iranskih brodova i luka doista mogao biti na pomolu. Takav bi pomak mogao poslužiti kao početna točka za pregovore u kojima će američka administracija pokušati obuzdati preostale iranske nuklearne ambicije, piše CNN.

Bilo kakav konkretniji sporazum - koji bi otišao korak dalje od trenutačnog i vrlo krhkog prekida vatre - bio bi dočekan s oduševljenjem diljem svijeta, prvenstveno zbog nade da će se konačno ublažiti teška energetska i gospodarska kriza izazvana ratom i zatvaranjem tjesnaca. Međutim, rat s Iranom postao je, kao i sve drugo u Washingtonu, taocem ogorčene politike, ukorijenjenih ideologija i političara koji preko ove krize pokušavaju bildati vlastite profile. Tome sigurno nije pomoglo ni agresivno odbijanje administracije da prihvati kritike zbog sukoba u kojem je SAD očito debelo podcijenio iransku sposobnost otpora.

Vrijedi napomenuti da Trump u ovoj situaciji politički ne može pobijediti. Ankete pokazuju da se većina Amerikanaca snažno protivi ovom ratu, pa bi se suočio s još većim bijesom birača kada bi naredio nove napade na Iran - potez koji bi prijetio nasilnom eskalacijom i još gorom ekonomskom boli.

Ipak, detalji potencijalnog sporazuma s Iranom koji polako cure u javnost sugeriraju da su uvjeti takvog mirovnog sporazuma nešto što ni sam Trump ne bi mogao medijski "zavrtjeti" kao svoj trijumf. Naznake da bi Washington mogao odmrznuti dio iranske imovine i postupno ukinuti vlastitu blokadu samo kako bi nagovorio Iran da otvori tjesnac, zapravo bi značile priznanje američkog poraza i potvrdu moći koju je Islamska Republika uspjela osigurati tijekom rata.

Republikanski "jastrebovi" pritišću Trumpa

Republikanci sve više strahuju da bi Trump mogao popustiti.

"Gledajte, prije 11 tjedana (ministar Pete) Hegseth i Ministarstvo obrane rekli su nam da su uništili iransku obranu i da je samo pitanje vremena kada ćemo doći do nuklearnog materijala. A sada govorimo o poziciji u kojoj bismo mogli prihvatiti da taj nuklearni materijal ostane u Iranu? Kako to uopće ima smisla?" pitao se javno republikanski senator iz Sjeverne Karoline, Thom Tillis, u nedjelju u emisiji "State of the Union" na CNN-u.

Kretanje prema sporazumu izazvalo je i skepticizam senatora Rogera Wickera, predsjednika Odbora za oružane snage, koji je upozorio da bi traženje dogovora u ovom trenutku moglo stvoriti "percepciju slabosti". Trumpov saveznik, senator Lindsey Graham, otišao je i korak dalje te upozorio da bi prepuštanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem Iranu dugoročno promijenilo regionalnu ravnotežu moći.

Teško je ignorirati i činjenicu da su američke i izraelske snage postavile uklanjanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija kao ključni ratni cilj, no žrtve do kojih bi došlo u pokušaju da se on izvuče silom zasad su procijenjene kao prevelike.

S druge strane, nije jasno kako bi nastavak borbi, povrh već višetjednih američko-izraelskih napada, uopće imao veće šanse za slamanje teheranskog otpora. Izvori bliski američkim obavještajcima prošlog su tjedna potvrdili da je Teheran već obnovio dio proizvodnje dronova i počeo obnavljati vojne kapacitete uništene u napadima. Pokušaj ponovnog nasilnog otvaranja tjesnaca bio bi iznimno opasan i dugotrajan poduhvat.

Demokrati napadaju: "On je ispao budala"

Trump se suočava i sa žestokim kritikama demokrata, koji su ga prvo napadali zbog samog započinjanja rata, potom zbog načina na koji ga je vodio, a sada ga prozivaju i zbog mogućeg načina na koji će ga završiti. Demokrati su očito namirisali da bi im snažno protivljenje ratu među glasačima moglo donijeti pobjedu na izborima na sredini mandata (midterms).

Senator Cory Booker bio je vrlo oštar komentirajući plan po kojem bi se prvo otvorio tjesnac, a tek kasnije pregovaralo o nuklearnom pitanju:

"Ono što me trenutno najviše ljuti jest činjenica da je predsjednik rekao kako ulazi u ovo kako bi riješio njihov nuklearni program. Ovaj dogovor se uopće ne bavi time! Donald Trump se ponaša kao budala jer nas je uopće uvalio u ovo", izjavio je Booker.

Njegov kolega, senator Chris Van Hollen, upozorio je da bi predloženi sporazum SAD vratio na "predratno stanje", ili čak u još goru poziciju, no znakovito je dodao da Amerika u ovom trenutku možda ni nema drugog izbora: "Kada kopaš rupu, trebao bi prestati kopati, i čini se da je to upravo ono što mi napokon radimo."

Dva ključna pitanja za Trumpa

Kako detalji sporazuma izlaze na vidjelo, Trump će morati odgovoriti na nekoliko vrlo neugodnih pitanja:

Hoće li njegov eventualni sporazum biti "čvršći" od pakta bivšeg predsjednika Baracka Obame iz 2015. godine? Taj je dogovor ipak odsjekao Teheranu mnoge puteve prema nuklearnom oružju i uključivao stroge i stalne provjere.

iz 2015. godine? Taj je dogovor ipak odsjekao Teheranu mnoge puteve prema nuklearnom oružju i uključivao stroge i stalne provjere. Je li Trumpovo odbacivanje tog sporazuma vrijedilo rata? Rata u kojem je živote izgubilo 13 Amerikanaca, zbog kojeg je blokirana Zaljevska regija, potrošene su milijarde dolara i vjerojatno ubijene stotine Iranaca. Je li sve to doista stavilo SAD u bolju poziciju u odnosu na Iran?

Sama činjenica da se ova pitanja uopće postavljaju naglašava duboku dilemu u kojoj se Trump nalazi. Ponovno pokretanje rata imalo bi katastrofalne političke i ekonomske posljedice. S druge strane, okončanje sukoba po najboljim mogućim uvjetima koji se trenutno nude moglo bi biti jednako problematično i nepopularno kod birača.