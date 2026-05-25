Muškarac koji je brutalno ubio brata i pojeo mu oko pronađen mrtav: "Mislio je da ga žrtveno ubojstvo može spasiti"

Muškarac iz New Jerseyja koji je prošle godine brutalno ubio svog brata pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Sud je utvrdio da Matthew Hertgen (31) nije kazneno odgovoran za zločin zbog neubrojivosti, a službeni uzrok njegove smrti još nije objavljen.

Bivši sportaš izbo je i palicama za golf pretukao mlađeg brata Josepha u njihovom luksuznom stanu u veljači 2025. Nakon ubojstva iskopao mu je oko i pojeo ga, piše New York Post.

Policija je priopćila i da je nakon zločina zapalio obiteljsku mačku.

Tijelo 26-godišnjeg Josepha pronađeno je u lokvi krvi pokraj krvavog noža, rekli su istražitelji. Na snimkama nadzornih kamera koje su prikazane tijekom suđenja vidi se kako Joseph pokušava srušiti Matthewa na pod i obraniti se prije napada.

Forenzički psiholog Gianni Pirelli tijekom suđenja rekao je da je Hertgen patio od "proročanskih i božanskih vizija" te da boluje od shizofrenije. Prema njegovu svjedočenju, Hertgen je u različitim razdobljima vjerovao da je Isus Krist, Antikrist ili Bog, kao i da ima više duša. "Kad god zatvori oči, vidi intenzivne vizije", rekao je Pirelli.

Dodao je da je Hertgen vjerovao kako je svijet pred apokalipsom i da ga samo "žrtveno ubojstvo može spasiti".

Američki mediji pišu da su braća odrasla u imućnoj obitelji, te da je Matthew probleme s mentalnim zdravlje počeo imati 2021. godine.

U osmrtnici ga je obitelj opisala kao "brižnu i punu ljubavi osobu".

"Tijekom posljednjih godina Matthew se borio s teškim i ozbiljnim psihičkim problemima, ali je na mnogo načina pokazivao žaljenje, kajanje i potrebu za iskupljenjem", navodi se u osmrtnici.