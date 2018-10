Europske članice NATO saveza pozvale su Sjedinjene Države da pokuša navesti Rusiju na poštivanje sporazuma o razoružanju umjesto da ga napusti, otkrili su diplomati u pokušaju da izbjegnu razdor u Sjevernoatlantskom savezu koji bi Moskva mogla iskoristiti.

Na sastanku iza zatvorenih vrata u sjedištu NATO-a predstavnici Pentagona, američkog State Departmenta i Vijeća za nacionalnu sigurnost izvijestili su izaslanike saveza o odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa o izlasku iz Sporazuma o uništenju i zabrani proizvodnje projektila kraćeg i srednjeg dometa (INF) koji su 1987. u Washingtonu potpisali tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov.

Diplomati su za Reuters naglasili kako europski saveznici od Washingtona traže da još jednom pokuša uvjeriti Kremlj da prestane s onim što Zapad smatra kršenjima tog sporazuma te da pokuša ponovno pregovarati o njemu kako bi uključivao i Kinu.

"Saveznici žele vidjeti posljednji pokušaj izbjegavanja američkog povlačenja", rekao je jedan diplomat NATO-a pod uvjetom anonimnosti zbog povjerljive prirode susreta koji se održao dva dana nakon što je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Bolton u Moskvi izvijestio ruskog predsjednika Vladimira Putina o planu Washingtona.

"Nitko ne dovodi u pitanje da Rusija krši sporazum, no povlačenje bi sad moglo olakšati Moskvi da okrivi nas za kršenje ovog povijesnog dogovora", istaknuo je drugi diplomat.

NATO nije službeno komentirao susret no priopćio je zaključak saveznika o "posljedicama koje rusko destabilizirajuće ponašanje ima na europsku sigurnost".

"NATO saveznici nastavit će se savjetovati o ovom važnom pitanju", dodaje se u priopćenju.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je ranije ovog tjedna optužio Rusiju za kršenje sporazuma razvijanjem krstarećih projektila srednjeg dometa SSC-8, poznatu i pod imenom Novator 9M729.

Rusija odbacuje tu optužbu.

Članice NATO-a Belgija i Nizozemska, domaćini postrojenja za američko nuklearno naoružanje, upozorile su savez na bijes javnosti ako Sjedinjene Države pokušaju vratiti projektile srednjeg dometa na njihov teritorij.

Stoltenberg je odbacio da bi to dovelo do recipročnog postavljanja američkih bombi u Europi kao što se to dogodilo u osamdesetim godinama prošlog stoljeća.

Europske države vide INF kao temelj politike razoružanja, a iako prihvaćaju tvrdnje da Moskva krši taj sporazum i dalje su zabrinuti da bi njegov kolaps doveo do nove utrke u naoružanju i mogućeg stacioniranja američkih nuklearki nove generacije na kontinentu.

Diplomati su otkrili kako američki dužnosnici nisu odbacili mogućnost da SAD odgodi svoje povlačenje na razdoblje nakon susreta između Putina i Trumpa u Parizu 11. studenog.

Sporazum predviđa da se povlačenje mora najaviti šest mjeseci ranije. (Hina)