Uznemirujuća snimka: Bizon napao turista, bacio ga je 2,5 metra u zrak

Razjareni bizon težak oko 900 kilograma i visok najmanje 1,8 metara bacio je turista gotovo 2,5 metra u zrak u petak u američkom Nacionalnom parku Yellowstone u Wyomingu. Dramatičan napad snimio je profesionalni fotograf koji je rekao da je životinja bila "uznemirena, bijesna i nasrtala na sve pred sobom".

Turist je zadobio teške ozljede dok je sa svojim unukom šetao kampom Bridge Bay, južno od područja Fishing Bridge. Služba za nacionalne parkove SAD-a (NPS), koja upravlja Yellowstoneom, nije objavila više detalja o napadu.

No profesionalni fotograf Mike MacLeod iz obližnjeg Bozemana u Montani detaljno je opisao događaj za lokalni list. Kampirao je sa suprugom koja je prva primijetila bizona.

"Samo sam pokušavao snimiti dramatične kadrove bizona koji divlja. Ovo mi je potpuno promijenilo mišljenje o tome što očekivati od njih u ovo doba godine. Nisam mogao ni zamisliti da će se ovako nešto dogoditi", rekao je.

Prema njegovim riječima, bizon je najprije krenuo kroz kamp prema skupini djece koja su ga iz sigurne udaljenosti fotografirala mobitelima. Životinja je zatim nastavila trčati kroz kamp, dok su kamperi vikali i upozoravali jedni druge na opasnost, prenosi The Guardian.

Na snimci se vide djed i unuk koji vade mobitele i snimaju bizona s udaljenosti od nekoliko desetaka metara. Kada se životinja počela dizati, djed je rekao: "Dobro, vrijeme je da krenemo", nakon čega su se sklonili iza drveća.

Drugi napad bizona ove godine

Bizon je potom nakratko krenuo prema kamionetu, zbog čega je vozač ubrzao i pobjegao. Nakon toga okrenuo se prema mjestu gdje su se skrivali djed i unuk. Unuk je uspio pobjeći, dok je životinja krenula za njegovim djedom.

"Zakačio ga je lijevim rogom za kuk i bacio u zrak. Napravio je potpuni okret i pao na bok", rekao je fotograf. MacLeod je tada prestao snimati i pokušao otjerati životinju, u čemu su mu pomogli i drugi posjetitelji.

Upozoravamo, snimka je uznemirujuća.

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was "angry, agitated and charging anything and everything." (No audio) pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 12, 2026

Iz Nacionalnog parka Yellowstone upozoravaju da su sve životinje u parku divlje i opasne, bez obzira na to koliko mirno izgledale. Posjetiteljima savjetuju da od medvjeda, vukova i puma budu udaljeni najmanje 90 metara, a od bizona, losova i ostalih velikih životinja najmanje 25 metara.

„Ako vam se životinja približi, udaljite se kako biste zadržali sigurnu udaljenost. Protuzakonito je namjerno ostati preblizu divljim životinjama ili im se približavati na način koji ih uznemirava”, navodi se na internetskoj stranici parka.

MacLeod ističe da je ozlijeđeni turist poštovao pravila, ali se napad dogodio tijekom sezone parenja bizona, kada su mužjaci izrazito teritorijalni i agresivni.

"Vidjelo se da je bio uznemiren, bijesan i da je nasrtao na sve što mu se našlo na putu", rekao je fotograf.

Ovo je drugi napad bizona na čovjeka u Yellowstoneu ove godine. Prvi se dogodio 26. lipnja, kada je u blizini područja Mud Volcano ozlijeđeno 12-godišnje dijete. Incident je i dalje pod istragom.