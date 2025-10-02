Otkriveno tko je terorist iz Manchestera: "Vjerujemo da je on odgovoran za napad"

Britanska policija objavila je u četvrtak da vjeruje da je smrtonosni napad kod sinagoge u Manchesteru počinio Džihad Al-Šamie, 35-godišnji britanski državljanin sirijskog podrijetla.

"Vjerujemo da je osoba odgovorna za današnji napad 35-godišnji Džihad Al-Šamie", objavila je policija u Manchesteru. "On je britanski državljanin sirijskog podrijetla."

Ubili su ga policajci nakon što se automobilom zaletio u pješake i nožem ubo najmanje jednu osobu blizu sinagoge na Jom kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru.

Policija je dodala da je troje sumnjivaca, dvojica muškaraca 30-ih godina i žena 60-ih, u pritvoru zbog sumnje da su naručili, pripremili i potaknuli na terorističko djelo.

Manchesterska policija izjavila je da su još tri osobe teško ozlijeđene u napadu i potvrdila je da je u sinagogu bila poslana postrojba za deaktiviranje bombi.

Snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju građane kako viču policajcima da osumnjičenik ima na sebi pričvršćenu bombu.

Britanski premijer Keir Starmer, koji se nalazi u Kopenhagenu na samitu Europske političke zajednice, objavio je na X-u da je zgrožen napadom, dodajući da je situacija "još groznija" zbog činjenice da se zbio na Jom kipur, sveti dan za Židove.