FOTO Objavljena prva fotografija napadača na sinagogu u Manchesteru

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja navodno prikazuje počinitelja napada u Manchesteru kojeg je policija upucala.

Snimljena je neposredno uz ogradu sinagoge Heaton Park, gdje se napad dogodio.

Na fotografiji se vidi muškarac obrijane glave, s bradom, u tamnoj odjeći i s bijelim predmetima oko struka.

Napadač snimljen kod sinagoge u Manchesteru Foto: X/Screenshot

Njegov izgled odgovara muškarcu kojeg se, prema provjerenim snimkama s mjesta događaja, vidi dok ga policija puca na istoj lokaciji.

BBC dodaje da nema tragova da je ta fotografija bila objavljena prije današnjeg napada. Potvrđeno je da je snimljena sa zapadne strane sinagoge Heaton Park.

Podsjetimo, jutros je na židovski blagdan Jom Kipur u sinagogi Heaton Park došlo do napada u kojem je više osoba ozlijeđeno, a prema policiji, dvoje je poginulo.