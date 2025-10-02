Napad nožem u sinagogi u Manchesteru! Više je ozlijeđenih: "Izbjegavajte područje"

Više osoba izbodeno je u napadu na sinagogu u četvrti Crumpsall u Manchesteru.

Napadač se, prema prvim informacijama, zaletio u ljude, a zatim ih napao nožem. Policija je potvrdila da je osumnjičenik za napad upucan.

"Policija je u 9:31 primila dojavu građanina koji je rekao da je svjedočio automobilu koji je jurio prema prolaznicima te da je jedan muškarac izboden.

U 9:38 naoružani policajci ispalili su hice iz vatrenog oružja, pri čemu je pogođen jedan muškarac za kojeg se vjeruje da je počinitelj", priopćila je policija.

Hitne službe na mjestu napada u Manchesteru Foto: Afp

Oglasio se britanski premijer Keir Starmer i poručio da je zgrožen napadom.

"Činjenica da se to dogodilo na Jom kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru, čini ga još strašnijim. Moje su misli s bližnjima svih koji su pogođeni ovim događajem, a zahvaljujem službama hitne pomoći i svima onima koji su prvi reagirali", poručio je.

Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham izjavio je za BBC da je riječ o "ozbiljnom incidentu" te pozvao građane da izbjegavaju područje.

Služba hitne pomoći potvrdila je da je na teren poslala timove.

"Trenutačno procjenjujemo situaciju i surađujemo s ostalim službama hitne pomoći. Naš je prioritet osigurati da ljudi što brže dobiju potrebnu medicinsku pomoć", stoji u priopćenju.

Incident u Manchesteru dogodio se na Jom kipur – najsvetiji dan u židovskom vjerskom kalendaru.

Na taj dan velik broj pripadnika židovske zajednice odlazi u sinagoge i posti.

