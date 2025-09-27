Šušnjar žestoko napao Orbanovog ministra: "Vrijeme je da Mađarska učini ovo"

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto nema moralno pravo prozivati druge za profiterstvo jer češće posjećuje Moskvu nego Bruxelles ili Zagreb, poručio je u subotu navečer hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Objava ministra Šušnjara na X-u još je jedan u nizu oštrih odgovora hrvatskih dužnosnika mađarskom ministru vanjskih poslova koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u tranzitu sirove nafte.

"Ako ste češće u Moskvi nego u Bruxellesu ili Zagrebu, gubite moralno pravo prozivati druge za profiterstvo. Sve članice EU odbijaju financirati ruski rat - vrijeme je da Mađarska učini isto", napisao je Šušnjar.

If you visit Moscow more often than Brussels or Zagreb, you lose the moral high ground to accuse others of profiteering.

All EU members are refusing to fund Russia’s war - it’s time Hungary does the same.

Croatia is a reliable partner to all its allies -including our friends and… pic.twitter.com/5TFkPEzkHi — Ante Šušnjar (@susnjar_a) September 27, 2025

"Hrvatska je pouzdan partner svim svojim saveznicima - uključujući naše prijatelje i susjede u Mađarskoj", ustvrdio je hrvatski ministar.

Szijjarta je pozvao "da posjeti Zagreb umjesto Moskve i sam se uvjeri u kapacitete naše infrastrukture".

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto dvaput je u posljednja dva dana optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo i ustvrdio da hrvatski naftovod Janaf nije sposoban kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj.

"Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama", napisao je Szijjarto u subotu na Facebooku.

Njegove su tvrdnje dosad opovrgli premijer Andrej Plenković, ministri vanjskih i unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman i Davor Božinović i sam Janaf.

Grlić Radman: Hrvatska može isporučivati dovoljno nafte Mađarskoj

Hrvatska je u stanju isporučivati Mađarskoj dovoljno nafte da bi bila neovisna o ruskim energentima, rekao je u subotu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon optužbi šefa mađarske diplomacije da Hrvatska nema potrebne transportne kapcitete i da profitira na ratu u Ukrajini.

"Zgrožen sam izjavama kolege Petera Szijjarta, ministra vanjskih poslova i trgovine Mađarske na račun Hrvatske", rekao je Grlić Radman u Houstonu.

Te su izjave "nedopustive s obzirom na činjenicu su da smo saveznici, da smo partneri, da smo susjedi i da smo upućeni jedni na druge i da nas puno toga povezuje", dodao je.

Grlić Radman tvrdi da je Hrvatska uložila u LNG terminal na Krku i u naftovod JANAF, koji ima "puni kapacitet za opskrbu mađarskih i slovačkih rafinerija MOL-a što je potvrđeno zajedničkim ispitivanjima".

Po njegovim riječima, partneri na tradicionalnom transatlanstskom susretu nakon Opće skupšitine UN-a koji je organizirao američki državni tajnik Marco Rubio podržali su ga kada je kazao kako "Hrvatska uspješno osigurava isporuke i sve one potrebne kapacitete koje će zadovoljiti energetsku neovisnost i Mađarske i Slovačke, a naravno i zemalja Zapadnog Balkana".

Grlić Radman boravi u Houstonu u američkoj saveznoj državi Teksasu, gdje se obratio članovima Europsko-američke gospodarske komore i sastao se s predstavnicima tvrtke Cheniere, vodećim proizvođačem ukapljenog prirodnog plina (LNG) u SAD-u i drugim u svijetu.

"SAD gleda Hrvatsku kao zemlju koja će biti nositelj daljnjih isporuka energenata svojim susjedima bilo plinom, bilo naftom, kako bi se postigla energetska neovisnost od Rusije", rekao je Grlić Radman, priopćilo je njegovo ministarstvo.

Dodao je da će Hrvatska uskoro udvostručiti kapacitet terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, uz infrastrukturu spremnu za vodik i nove interkonekcije prema srednjoj Europi.