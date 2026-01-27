Nakon 844 dana, sat koji je mjerio vrijeme od početka Hamasovih napada prestaje raditi

Sat na trgu u Tel Avivu, oko kojeg su se okupljali Izraelci i zahtijevali oslobađanje talaca zarobljenih tijekom Hamasovog napada u listopadu 2023., isključit će se u utorak, 844 dana nakon što je počeo mjeriti vrijeme od njihove otmice.

Do gašenja sata dolazi nakon što je pronađeno tijelo posljednjeg taoca u Gazi, što je izraelska vojska objavila u ponedjeljak. Dvadesetčetverogodišnji Ran Gvili bio je policajac na bolovanju koji je poginuo u borbi protiv militanata koji su upali u Izrael tijekom napada 2023.

Gvilijeva majka Talik je razgovarajući s novinarima kasno u ponedjeljak, nakon što je pronađeno tijelo njenog sina, zahvalila svima koji su podržavali obitelj tijekom 27 mjeseci od napada 2023.

"Rani se vratio kući kao izraelski heroj, stvarno, izraelski junak i najponosniji smo na njega", rekla je.

Trenutak nacionalnog ozdravljenja

Povratak posljednjeg taoca se u Izraelu očekivao kao trenutak nacionalnog ozdravljenja. Hamasov napad, najsmrtonosniji pokolj Židova od holokausta, uglavnom se smatra najtraumatičnijim događajem u povijesti zemlje. Također, povratkom Gvilijevih posmrtnih ostataka je ispunjen ključan aspekt prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata. Druga faza, čije je početak Washington najavio ranije ovog mjeseca, uključuje ponovno otvaranje prijelaza Rafah na granici između Gaze i Egipta. Nur Daher, 31-godišnji Palestinac u Gazi, kazao je da čeka otvaranje granice kako bi mogao potražiti liječničku pomoć zbog srčane mane izvan ratom razorenog teritorija.

"Imam uputnicu. Registriran sam kod (Svjetske zdravstvene organizacije) WHO-a. Sada čekam da se moje ime pojavi na njihovim listama", rekao je.

"Posljednji put kada sam provjerio, rekli su mi da čekaju da neka zemlja prihvati moj slučaj".

"Nadam se da će moj problem konačno završiti", rekao je Daher, opisujući gotovo svakodnevan ubrzan rad svoga srca.

Od 7. listopada 2023., kada je Hamas započeo svoje napade, tisuće Izraelaca se gotovo svakog tjedna okupljalo u Tel Avivu na mjestu koje je postalo poznato kao Trg talaca, odakle su tražili oslobađanje svih zarobljenih talaca.

Obitelji se okupljaju na svečanosti u Tel Avivu

Gvilijeva sestra Shira kao i drugi bivši taoci te članovi njihovih obitelji će u utorak sudjelovati u javnoj svečanosti gađenja sata na trgu u Tel Avivu, kazala je organizacija Hostages and Families Forum, koja je nastojala pridobiti podršku javnosti za taoce i njihove obitelji.

Gvili je ustrijeljen dok je branio kibuc Alumim, zajednicu na jugu Izraela blizu granice s Gazom.

U enklavu su ga odveli pripadnici druge palestinske militantne skupine Islamski džihad koja se pridružila Hamasovom napadu, prema izraelskim dužnosnicima.

Povratak svih preostalih živih i poginulih talaca je bio ključan uvjet prve faze sporazuma, no drugi dijelovi još nisu ispunjeni. Nije jasno kako će se implementirati druga faza, koja uključuje rekonstrukciju i demilitarizaciju Gaze. Izraelska vojska i dalje upravlja s oko 53 posto teritorija, a Hamas s preostalim dijelom.

Četvero izraelskih vojnika i preko 480 Palestinaca je ubijeno u Gazi otkako su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre u listopadu u sklopu američkog plana za okončanje sukoba. Obje strane su se u više navrata međusobno optuživale za kršenje primirja.

Izraelski vojnici su u utorak ubili četvero Palestinaca na sjeveru Pojasa Gaze, prema bolnici al-Ahli u enklavi. Glasnogovornik izraelske vojske je rekao da ne znaju ni za kakve incidente na sjeveru Gaze u utorak.