Pronađeno tijelo posljednjeg izraelskog taoca u Gazi

Izrael je preuzeo posmrtne ostatke posljednjeg taoca koji je bio zatočen u Gazi, objavila je vojska.

Time je ispunjen ključni uvjet početne faze za okončanje rata u Gazi.

U priopćenju je navedeno da su posmrtni ostaci policijskog službenika Rana Gvilija identificirani te da će biti vraćeni obitelji radi pokopa.

Izrael je u nedjelju priopćio da će ponovno otvoriti ključni granični prijelaz Gaze s Egiptom, glavnu vezu enklave s ostatkom svijeta, nakon što završi operacija pronalaska i povratka Gvilija.

Gvilijevo tijelo bilo je u Gazi otkako je ubijen u kibucu Alumim tijekom napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. godine.

Pronalazak Gvilijeva tijela otvara put Izraelu i Hamasu za napredovanje prema drugoj fazi mirovnog plana Donalda Trumpa.

Druga faza trebala bi uključivati obnovu Gaze i njezinu potpunu demilitarizaciju, uključujući razoružavanje Hamasa i drugih palestinskih skupina.

U priopćenju Izraelskih obrambenih snaga navodi se:

"Prema informacijama i obavještajnim podacima kojima raspolažemo, stožerni narednik (rez.) Ran Gvili, pripadnik specijalne jedinice Yamam, star 24 godine u trenutku smrti, poginuo je u borbi u jutarnjim satima 7. listopada 2023., a njegovo tijelo potom je odvedeno u Pojas Gaze.

IDF dijeli tugu obitelji. Izraelske obrambene snage nastavit će pružati potporu obiteljima i vraćenim taocima te djelovati na jačanju sigurnosti izraelskih građana. Time su svi taoci iz područja Pojasa Gaze vraćeni", prenosi BBC.