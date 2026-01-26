Pronađeno tijelo posljednjeg izraelskog taoca u Gazi

Izrael je preuzeo posmrtne ostatke posljednjeg taoca koji je bio zatočen u Gazi, objavila je vojska.
Time je ispunjen ključni uvjet početne faze za okončanje rata u Gazi.
U priopćenju je navedeno da su posmrtni ostaci policijskog službenika Rana Gvilija identificirani te da će biti vraćeni obitelji radi pokopa.
Izrael je u nedjelju priopćio da će ponovno otvoriti ključni granični prijelaz Gaze s Egiptom, glavnu vezu enklave s ostatkom svijeta, nakon što završi operacija pronalaska i povratka Gvilija.
Gvilijevo tijelo bilo je u Gazi otkako je ubijen u kibucu Alumim tijekom napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. godine.
Pronalazak Gvilijeva tijela otvara put Izraelu i Hamasu za napredovanje prema drugoj fazi mirovnog plana Donalda Trumpa.
Druga faza trebala bi uključivati obnovu Gaze i njezinu potpunu demilitarizaciju, uključujući razoružavanje Hamasa i drugih palestinskih skupina.
U priopćenju Izraelskih obrambenih snaga navodi se:
"Prema informacijama i obavještajnim podacima kojima raspolažemo, stožerni narednik (rez.) Ran Gvili, pripadnik specijalne jedinice Yamam, star 24 godine u trenutku smrti, poginuo je u borbi u jutarnjim satima 7. listopada 2023., a njegovo tijelo potom je odvedeno u Pojas Gaze.
IDF dijeli tugu obitelji. Izraelske obrambene snage nastavit će pružati potporu obiteljima i vraćenim taocima te djelovati na jačanju sigurnosti izraelskih građana. Time su svi taoci iz područja Pojasa Gaze vraćeni", prenosi BBC.