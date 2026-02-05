Namamljivao maloljetnike putem igrica i društvenih mreža: Sada ga se tereti za skoro 600 kaznenih djela

Australija se suočava s, kako se navodi, najgorim slučajem zlostavljanja djece putem interneta do sada, piše 7news.

Policija je uhitila 27-godišnjeg Ethana Mitch Burns-Dederera nakon provedene istrage u veljači 2025. godine. Istragu su proveli Zapovjedništvo za kriminal policije Queenslanda i detektivi iz Grupe za zlostavljanje djece i seksualni kriminal.

Vlasti su istragom otkrile više od 23000 videozapisa i slika žrtava iz Australije i inozemstva, a muškarac je optužen za 596 kaznenih djela.

Kroz proteklih 12 mjeseci policija je pronašla dokaze o zlostavljanju djece, a to je 459 žrtava u Australiji i ostatak žrtava u 15 različitih zemalja.

Žrtve su imale između pet i 15 godina, a uglavnom su bili muškarci. Zlostavljanje djece se događalo u razdoblju od 2018. do 2025. godine, a muškarac je žrtve pronalazio na društvenim mrežama i sranicama za igranje igrica.

Burns-Dederer imao je više online profila na kojima se predstavljao istovremeno kao muškarac i žena, to jest koristio se metodom groominga (uspostava odnosa povjerenja i emocionalne povezanosti između djeteta i odrasle osobe).

Osim toga, snimao je svoje interakcije s djecom i spremao fotografije i videe u posebne mape.

Do sada su vlasti identificirale 360 ​​od 459 navodnih žrtava. Za vrijeme istrage otkriveni su i drugi počinitelji, a jedan od njih se sada suočava s optužbama.

"Svjedočimo sve većoj učestalosti groominga, prisiljavanja ili prijetnji djeci da snimaju i šalju seksualne slike sebe, često putem popularnih aplikacija, igara i društvenih mreža“, rekao je detektiv Denzil Clark, vršitelj dužnosti glavnog nadzornika.

"Trauma koju ovo uzrokuje djetetu je značajna", nadodaje Clark.

Isto tako, Clark je pozvao roditelje da se uključe u online živote svoje djece.

"Danas se poduzima mnogo toga kako bi se pomoglo roditeljima i kako bi im se pružili različiti alati koje mogu koristiti“, rekao je, ali naglašava kako se ipak sve svodi na roditeljski nadzor nad djecom.

Poanta je da, roditelji moraju biti svjesni što im djeca rade, to jest kojim platformama se koriste i kakve razgovore na istima vode.

"Roditelji moraju stvoriti okruženje u kojem se djeca osjećaju dovoljno sigurno da im mogu reći ako se nešto dogodilo ili ako su zabrinuti zbog ponašanja na internetu“, zaključio je Clark.



