Slali ih u mesne oluje, neposlušne pogubljivali: Ruski vojnici u bijegu otkrili pakao s vlastite fronte

Četiri ruska vojnika progovorila su o brutalnosti i kaosu na vlastitoj strani fronte u Ukrajini, tvrdeći da su svjedočili pogubljenjima suboraca koji su odbijali izvršiti zapovijedi. Dvojica su za BBC izjavila da su vidjela kako zapovjednici iz neposredne blizine ubijaju vojnike jer nisu htjeli sudjelovati u napadima koje opisuju kao gotovo samoubilačke misije.

Jedan od njih rekao je da je svjedočio pogubljenju po zapovijedi časnika koji je 2024. proglašen Herojem Rusije. Drugi tvrdi da je gledao kako njegov zapovjednik osobno puca u četvoricu vojnika.

"Poznavao sam ih. Sjećam se da je jedan od njih vikao - ne pucaj, učinit ću bilo što!" priča.

Jedan od svjedoka navodi i da je vidio 20 tijela suboraca bačenih u jamu nakon što su ubijeni.

U dokumentarcu "The Zero Line: Inside Russia’s War" muškarci opisuju sustav kažnjavanja i mučenja vojnika koji odbijaju sudjelovati u tzv. mesnim olujama – frontalnim napadima u kojima se vojnici šalju preko prve crte kako bi iscrpili ukrajinske snage. Prema njihovim riječima, oni koji odbiju zapovijedi budu premlaćeni, podvrgavani elektrošokovima, izgladnjivani ili javno ponižavani, a potom često nenaoružani poslani u napade.

BBC navodi da je ovo prvi put da ruski vojnici s prve crte javno govore o tome da su zapovjednici naređivali pogubljenja vlastitih ljudi.

Ilja, 35-godišnji bivši učitelj djece s posebnim potrebama iz Urala, kaže da je mobiliziran u svibnju 2024. zajedno sa 78 drugih muškaraca. Od te skupine, tvrdi, on je jedini preživio. Njegov zadatak bio je identificirati i prebrojavati mrtve.

Po dolasku u Ukrajinu većina novaka odmah je poslana na prvu crtu. Ilja kaže da nije htio pucati ni ubijati te je raspoređen u zapovjedni punkt. Tamo je, tvrdi, svjedočio kako zapovjednik iz neposredne blizine puca u četvoricu vojnika koji su pobjegli s položaja i odbili se vratiti.

"Najtužnije je što sam ih poznavao. Jedan je molio za život, ali zapovjednik je ipak zapucao", priča.

Ilja tvrdi da je i sam bio mučen jer je odbio sudjelovati u napadu. Kaže da su ga vezali za drvo, tukli, prijetili mu pištoljem i javno ponižavali, uključujući i mokrenje po njemu. Nakon toga je pokušao oduzeti si život.

Dima, 34-godišnji mehaničar iz Moskve, mobiliziran je 2022. Nakon što je odbio borbenu ulogu, raspoređen je kao bolničar, a potom u brigadu za evakuaciju ranjenih. Tamo je, tvrdi, vidio kako zapovjednik Aleksej Ksenofontov - kasnije odlikovan najvišim državnim priznanjem - naređuje ili osobno provodi pogubljenja vojnika.

Tvrdi i da je vidio 20 vojnika, navodno bivših zatvorenika, kako leže mrtvi u jarku nakon što su im oduzete bankovne kartice. Prema njegovim riječima, zapovjednici su uzimali kartice, a vojnike likvidirali.

Obitelji poginulih iz Diminog odreda uputile su u siječnju 2025. otvoreno pismo Vladimiru Putinu tražeći istragu o navodnoj brutalnosti u jedinici.

Sva četvorica svjedoka detaljno opisuju taktiku "mljevenja mesa", odnosno slanje hrpe vojnika u gotovo sigurnu smrt kako bi se iscrpile ukrajinske snage.

"Pošalješ tri, pa još tri. Ako ne uspije, pošalješ deset. Ako ni to ne uspije, pošalješ 50. Na kraju ćeš se probiti. To je logika vojske", kaže Dima, dodajući da je njegova pukovnija imala 200 mrtvih u samo tri dana.

Denis, još jedan bivši vojnik, tvrdi da je pretučen i da su mu izbijeni zubi jer je odbio izvršiti zapovijed. Kaže da je ponižavanje i fizičko zlostavljanje postalo norma u ruskoj vojsci.

Dima navodi da je nakon odbijanja da pošalje svoje ljude u napad uhićen i zatvoren u improviziranom pritvoru u Zajcevu, gdje je 72 dana mučen elektrošokovima.

Ruska vlada odbacuje optužbe i tvrdi da njezine oružane snage djeluju s maksimalnom pažnjom prema osoblju, te da se svi navodi o kršenjima istražuju. Moskva ne objavljuje službene podatke o žrtvama, dok britansko Ministarstvo obrane procjenjuje da je od veljače 2022. ubijeno ili ranjeno više od 1,2 milijuna ruskih vojnika.

Sva četvorica muškaraca danas su izvan Rusije, ali kažu da ih i dalje progone sjećanja s fronte.

"Sanjam šumu punu mrtvih tijela. Osjećam miris smrti, kao da ima okus", kaže Dima. Ilja dodaje da voli svoju zemlju, ali ne i ono što joj je Putin učinio.