Otet je greškom, traže ga dva tjedna, a sada je stigla užasna vijest: "Pronašli smo..."

Chris Baghsarian (85) otet je greškom iz svog doma u North Rydeu u Australiji prije gotovo dva tjedna, točnije 13. veljače. Policija vjeruje da se radilo o zamjeni identiteta i da je meta bio muškarac povezan s poznatom organiziranom kriminalnom obitelji.

Nadzorne kamere iz noći otmice otkrile su skupinu maskiranih muškaraca kako Baghsariana uguravaju u SUV, a policije je brzo porkrenula istragu. Oko 36 sati nakon otmice, policija je otkrila tko je oteti muškarac te upućuju prvi od nekoliko očajnih javnih apela za njegov siguran povratak.

Chris Baghsarian Foto: Policija Novog Južnog Walesa

Nažalost, u utorak su stigle loše vijesti. Policija je pronašla ljudske ostatke za koje vjeruju da je slučajno oteti 85-godišnjak, javlja BBC.

"Svi smo ogorčeni što se ovo moglo dogoditi nevinom čovjeku", rekao je u utorak vršitelj dužnosti nadzornika detektiva Andrew Marks.

Detektivi kažu da se njihova istraga sada okreće identifikaciji posmrtnih ostataka i utvrđivanju kako je običan djed postao žrtvom zločina koji je možda bio usmjeren protiv člana bande kojeg nije ni poznavao.

Potraga za otetim muškarcem

Policija tijekom potrage za otetim Chrisom Baghsarianom nije primila nikakvu poruku sa zahtjevom za otkupninom, ali poruke i videozapisi počeli su kružiti podzemljem Sydneya, navodno prikazujući Baghsariana u pidžami u kojoj je otet s teškim ozljedama.

Među porukama, navode lokalni mediji, bio je zahtjev za otkupninu od 50 milijuna australskih dolara upućen muškarcu koji je živio u blizini.

Kako su se molbe vlasti za Baghsarianov povratak pojačavale, premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns predložio je da bi ga otmičari mogli "ostaviti u trgovačkom centru, na hitnoj pomoći ili čak u domu za starije i nemoćne".

Izgorjeli automobili otkrivaju tragove

Nekoliko dana nakon otmice, u drugom predgrađu Sydneya pronađena su dva zapaljena automobila, što je dovelo do preokreta u slučaju. Vjeruje se da je ukraden, a u jednom od automobila nalazio se krvlju umrljan tepih koji je policija uspjela povezati s Baghsarianom i napuštenim imanjem u Duralu na koje su u četvrtak izvršili raciju.

Detektivi su usporedili ranije videozapise na kojima se navodno vidi kako Baghsariana vežu i napadaju te su utvrdili da je bio na imanju Duralovih prije njihovog dolaska.

Zapaljeni automobil Foto: Policija Novog Južnog Walesa

Nove informacije također su povezale sivo vozilo s drugim područjem sjevernije, gdje je policija tijekom vikenda usmjerila svoje napore u području gustog grmlja.

U utorak ujutro policija je potvrdila da su pronašli ljudske ostatke u blizini golf terena na periferiji Sydneya u Pitt Townu.

Policija je odbila dati bilo kakve detalje o stanju u kojem je tijelo pronađeno, ali je rekla da će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.