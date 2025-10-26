Tuga i bijes zbog ubojstva u Sloveniji: "Svi smo znali da će se jednog dana nešto dogoditi. Nismo znali da će to biti Aco"

Građane Slovenija šokirala je tragedija u kojoj je 48-ogodišnji muškarac umro od posljedica brutalnog premlaćivanja ispred noćnog kluba u Novom Mestu. Pozvao ga je sin u strahu od skupine koja mu je prijetila. Mještani tvrde, u pitanju je skupina Roma na koju su se i ranije žalili. Zbog napada je uhićen 21-godišnjak. Dvoje ministara dalo je ostavke.

Od jutra su mještani Novog Mesta pristizali do kluba u kojem je dvije noći prije brutalno pretučen njima omiljeni 48-godišnji sumještanin Aco. Mnogi su položili cvijeće i svijeće. Prijatelji su shrvani.

"Svi smo znali da će se jednog dana nešto dogoditi. Dogodilo se jučer, nismo znali da će to biti Aco", rekao je mještanin Franz.

Franz, Novo Mesto Foto: DNEVNIK.hr

48-godišnjak je od ozljeda sinoć preminuo. Za ubojstvo je osumnjičen 21-godišnjak. Još se pretražuju snimke, istražuje motiv.

"Udarac je brzo zadan, pokojni gospodin je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli u smjeru Marofa", rekao je Matjaž Štern iz kriminalističke policije Novo Mesto.

Matjaž Štern, krim policija Novo Mesto Foto: DNEVNIK.hr

"Ljudi imaju pravo na sigurnost i to pravo jučer nije bilo ispunjeno. To je nedopustivo" poručio je slovenski premijer Robert Golob.

Pa je prihvatio ostavke ministrice pravosuđa i ministra unutarnjih poslova.

"To što se dogodilo, strašna je tragedija. Znam da danas svi osjećaju tugu, ljutnju i strah, to je razumljivo. Ali, ne smijemo dopustiti da se ta bol pretvori u osvetu i mržnju. To bi produbilo rane i rastrgalo društvo", poručio je Golob.

"Odlučila sam zbog objektivne odgovornosti ponuditi svoju ostavku kao ministrica pravosuđa. Tako želim pridonijeti umirivanju stanja", objavila je ministrica pravosuđa Andreja Katič.

U Novo Mesto poslane dodatne policijske snage

"Živim od tog romskog naselja otprilike kilometar daleko, tu živim od maloga i oduvijek imamo problema s tim ljudima, ali sad je to eskaliralo nenormalno. Tu su tučnjave, prošli tjedan su napali maloljetnu djevojčicu", ispričao je jedan od mještana.

"Problematika grada je što uopće više nije siguran... nikad nije ni bio, ali nekad si mogao u 2 ujutro proći gradom, sad ne smiješ", dodali su.

Poslijepodne ih je posjetio i premijer. Lokalne vlasti su od ranije upozoravale da je sigurnost ugrožena.

"Nažalost, mnogo je stvari bilo stavljano pod tepih, ljudi imaju puno iskustva s problemom sigurnosti i sad nakon ove tragedije u isti glas kažemo - dosta je", poručio je Gregor Macedoni, gradonačelnik Novog Mesta.

U utorak će održati i prosvjed. Romska zajednica u Sloveniji osudila je ubojstvo.