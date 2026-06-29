NASA kreće u revolucionarni pokušaj spašavanja satelita od pada na Zemlju: "Nemamo novac za izgradnju novog"

NASA-in satelit koji već više od dva desetljeća prati kozmičke eksplozije sada se bori za vlastiti opstanak u Zemljinoj orbiti. Kako bi spriječila da se njihov svemirski opservatorij Swift vrati prema Zemlji, NASA je pokrenula spasilačku misiju koju vodi tvrtka Katalyst Space Technologies. Projekt, vrijedan 25,8 milijuna eura, mogao bi započeti ovaj tjedan lansiranjem robotske letjelice Link.

Swift je u svemir lansiran lansiran 2004. godine, no pojačana solarna aktivnost ubrzala je snižavanje njegove orbite. NASA je odabrala tvrtku Katalyst kako bi opservatorij podigla s oko 360 kilometara na 600 kilometara visine iznad Zemlje. Link, opremljen s tri robotske ruke, krenut će prema Swiftu nakon lansiranja pomoću rakete Pegasus ispuštene iz zrakoplova iznad Maršalovih Otoka.

"To je prvi američki svemirski robot koji ide gore i radi nešto ovakvo", rekao je za agenciju AP Ghonhee Lee, izvršni direktor Katalysta.

Sljedeći cilj je Hubble

Autonomno spajanje i susret dviju letjelica očekuje se za otprilike mjesec dana, nakon čega slijedi još nekoliko tjedana podizanja orbite NASA-inog satelita. Swift ima masu od 1,4 tone i mora ostati na visini iznad 300 kilometara, kako bi spasilačka operacija uspjela. Teleskop bi mogao dosegnuti tu kritičnu točku u listopadu ove godine. No, ako misija uspije, Lee navodi da bi Swift mogao ponovno početi s radom do rujna. Također je izjavio da bi verzija Katalystove tehnologije u sljedećim godinama mogla isto tako pomoći i svemirskom teleskopu Hubble.

Znanstvena opažanja Swifta zaustavljena su u veljači nakon što je NASA isključila njegove instrumente kako bi usporila pad njegove orbite. "Moram biti iskren. Nitko nije mislio da će ovo biti moguće. Nitko nije mislio da ćemo stići ovako daleko kao što smo već stigli danas", rekao je za AP Shawn Domagal-Goldman, direktor astrofizike u NASA-i.

Nicky Fox, voditeljica znanstvenih misija u NASA-i, istaknula je da je očuvanje Swifta opravdano. "Ako dopustimo da Swift ponovno uđe u atmosferu, izgubili bismo taj teleskop. Izgubili bismo puno sposobnosti. Trenutno nemamo proračun za izgradnju novog koji bi ga zamijenio", rekla je Fox za AP.

Buduće servisiranje u svemiru

Predstavnici tvrtke Katalyst naglašavaju da Swift nikada nije bio dizajniran za povratak ili popravak, što čini uspjeh nadolazeće misije spašavanja nesigurnim. Ipak, Katalyst tu misiju vidi kao demonstraciju šireg poslovanja orbitalnog servisiranja, uključujući popravke, punjenje gorivom, građevinske projekte i premještanje satelita.

Gledajući unaprijed, Fox je istaknula važnost spašavanja Hubblea. "To je nacionalno blago. Ljudi vole Hubble", poručila je na kraju.