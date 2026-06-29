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NASA kreće u revolucionarni pokušaj spašavanja satelita od pada na Zemlju: "Nemamo novac za izgradnju novog"

Piše B. V., 29. lipnja 2026. @ 09:02 komentari
NASA-in opservatorij Swift
NASA-in opservatorij Swift Foto: Afp
Uskoro kreće povijesna misija spašavanja u svemiru, u kojoj će se pokušati spasiti NASA-in satelit Swift, čija orbita tone i kojem prijeti pad nazad na Zemlju i uništenje.
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NASA kreće u misiju spašavanje svemirskog opservatorija Swift
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