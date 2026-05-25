Srušila se zgrada od devet katova, radnici ostali živi zatrpani! "Nade je sve manje"

U stravičnom urušavanju zgrade u izgradnji u filipinskom gradu Angelesu, sjeverno od prijestolnice Manile, poginule su najmanje četiri osobe, dok se njih 17 smatra nestalima. Spasilačke ekipe vode dramatičnu borbu s vremenom, no nade da će pod tonama betona pronaći još preživjelih polako blijede.

Tijekom ponedjeljka, spasioci su iz ruševina deveterokatnice izvukli najmanje tri osobe. Kako je u telefonskom intervjuu za agenciju Reuters potvrdila Maria Leah Sajili, glasnogovornica Vatrogasne službe, jedna je žrtva u trenutku izvlačenja još uvijek imala puls, ali je nedugo zatim preminula, dok je druga osoba doživjela srčani zastoj dok je još bila prikliještena pod ruševinama.

Izvučeno je i tijelo treće osobe, no još nije poznato nalazi li se na popisu nestalih. Četvrta smrtno stradala osoba je malezijski turist koji je ostao zarobljen u obližnjem jeftinom prenoćištu na koje se sručila lavina krhotina s urušene zgrade. Još jedan gost prenoćišta je ozlijeđen, ali je uspio na vrijeme pobjeći, piše Al Jazeera.

Do sada je s mjesta nesreće spašeno najmanje 26 osoba.

Većina nestalih su radnici koji su spavali na gradilištu

Zbog kaosa na terenu, vlasti procjenjuju da se oko 17 ljudi i dalje smatra nestalima. Većinom je riječ o građevinskim radnicima koji su u nedjelju, kada je došlo do katastrofe, spavali na samom gradilištu. Dužnosnici navode da je na projektu bilo zaposleno do 70 ljudi, no sreća u nesreći je što je većina otišla kućama za vikend.

Pedesetpetogodišnji radnik Alfredo Albis ispričao je za agenciju AFP da je spavao u radničkim barakama udaljenim svega pet metara od zgrade u trenutku kada se ona srušila.

"Dvoje mojih bratića još je uvijek zarobljeno unutra. Radili su ovdje kako bi prehranili svoje obitelji, a sada su nestali. Postoji velika mogućnost da su mrtvi", rekao je u šoku.

Spasioci u strahu od novog urušavanja

Operacija spašavanja iznimno je opasna i zahtjevna. Glasnogovornica Sajili objašnjava da se potraga mora odvijati uglavnom ručno.

"Spašavanje iz urušenih zgrada vrlo je izazovno jer svaki nagli pomak koji izazovu naši spasioci može dovesti do pomicanja terena, a ljudi ispod mogu biti zgnječeni. Nagli pokreti mogli bi žive zakopati i naše ekipe na terenu", pojasnila je.

Spasioci će koristiti termalne kamere kako bi pokušali detektirati znakove života, no ako ih ne bude, na teren će izaći teška mehanizacija i bageri kako bi raščistili ruševine i izvukli tijela.

Obitelji gube strpljenje: "Moje dijete stalno pita gdje mu je otac"

Uzrok ovog katastrofalnog urušavanja još uvijek nije poznat. Gradonačelnik Angelesa, Carmelo Lazatin, izjavio je novinarima da vlasti intenzivno tragaju za vlasnikom zgrade kako bi dobili odgovore na ključna pitanja, uključujući točan broj radnika koji su se nalazili na gradilištu.

U međuvremenu, obitelji zatrpanih radnika sve su frustriranije zbog sporog tempa potrage. Lea Casilao (47), koja je doputovala iz Manile, kaže da samo želi redovite informacije o svom suprugu koji je ostao pod ruševinama.

"Moje najmlađe dijete stalno pita za oca, a ja mu nemam što odgovoriti", očajna je Lea.