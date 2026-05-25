SAD i Iran blizu sporazuma? Trump otkrio ključan uvjet

Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, prema kojem Iran ne bi imao nuklearno oružje i odrekao bi se zaliha obogaćenog uranija, objavio je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Prema riječima izvora, mogući sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno oružje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija, no način na koji će te zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora.

Dodao je da okvirni sporazum također predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca, tako da bude “razminiran” i pogodan za plovidbu, ali nije precizirao po kojem će modelu tjesnac funkcionirati u budućnosti.

“Važan dio okvirnog sporazuma predviđa da, ako Iran ne ispuni svoje obveze, neće dobiti ništa. Ako nema uranija, neće biti novca. Kako se tjesnac bude ponovno otvarao, američka blokada proporcionalno će popuštati”, rekao je dužnosnik.

Prethodno je Al Jazeera objavila da se SAD premišlja oko dvaju središnjih pitanja u sklopu pregovora s Iranom - mehanizma za odmrzavanje iranske imovine i opsega prekida vatre u Libanonu.

Izvor navodi da je Teheran obavijestio posrednike da neće potpisati takav sporazum, dodajući da Iran ima dojam da Washington odustaje od ranijih međusobnih dogovora. Ranije je američki predsjednik Donald Trump priopćio da SAD teži “dobrom i pogodnom dogovoru” s Iranom.

Ocijenio je da se pregovori s Iranom o nuklearnom programu odvijaju “uredno i konstruktivno” te poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Washingtona.

“Pregovori se odvijaju uredno i konstruktivno i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vrijeme na našoj strani”, naveo je Trump.

SAD će zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu dok sporazum ne bude potpisan, poručio je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju, dok visoki dužnosnici njegove administracije tvrde da bi pregovarači imali 60 dana za konačni dogovor.

Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu zasad ostaje

Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu “ostat će u punoj snazi i na snazi sve dok sporazum ne bude postignut, ovjeren i potpisan”, napisao je Trump na Truth Socialu. “Obje strane moraju uzeti vremena i učiniti to kako treba”, dodao je.

Iz iranske vlade nije bilo trenutačnog odgovora, no novinska agencija Tasnim, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom, objavila je da SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava.

No, Washington vjeruje, rekao je visoki dužnosnik Trumpove administracije, da je iranski vrhovni vođa, ajatolah Mojtaba Khamenei, odobrio širi okvir sporazuma.

Iz Irana nije bilo trenutačne potvrde ni pojašnjenja što znači sporazum “u načelu”.

Američki dužnosnik rekao je da Washington prvo predviđa ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade. Pregovori o detaljima nuklearnih mjera trajali bi dulje, rekao je. Odbacio je tvrdnje da Iran nije prihvatio odlaganje svojih zaliha obogaćenog uranija. “Pitanje je - kako?”, rekao je dužnosnik.

Iranski izvori: Mogle bi se pronaći "izvedive formule"

Drugi visoki dužnosnik administracije rekao je u nedjelju da bi predloženi okvir pregovaračima dao 60 dana za postizanje konačnog sporazuma.

Iranski izvori rekli su Reutersu da bi se u budućim fazama mogle pronaći “izvedive formule” za rješavanje spora oko iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija, uključujući njegovo razrjeđivanje pod nadzorom UN-ove agencije za nuklearni nadzor.

Krhko primirje na snazi je od početka travnja, a dvije strane i dalje se razilaze oko nekoliko pitanja - iranskih nuklearnih ambicija, izraelskog rata u Libanonu protiv proiranske milicije Hezbolah te zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i "odmrzavanje" desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte "zamrznutih" u stranim bankama.