Vučić eksplodirao: "Je l’ vas nije sram takvih laži?"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da procjene Arhiva javnih skupova, prema kojima je na subotnjem prosvjedu studenata u blokadi na Slaviji bilo između 180.000 i 190.000 ljudi, nisu realne te ih je nazvao velikom laži i pokušajem obmane javnosti.

Odgovarajući na pitanja novinara tijekom višednevnog posjeta Kini, Vučić je rekao da oporba i organizatori prosvjeda svakodnevno pokušavaju prikazati da pobjeđuju, ali da će se stvarna politička podrška, kako tvrdi, vidjeti tek na izborima.

Dodao je da nema problem s procjenama broja okupljenih, ali smatra da se javnosti plasiraju netočni podaci.

"Ako treba, bilo ih je i tri milijuna. Mene samo zanima kome mogu prodati takvu laž. Mogu li svojim zaluđenicima prodati takvu laž? Zar ih nije sram kada tako lažu? Sada me tjeraju da i ja okupljam ljude na Slaviji pa će morati reći da ih je bilo 300.000, što nije realno. Čak i kada bismo se svi zajedno okupili, ne možemo skupiti toliko ljudi. Govore nevjerojatne gluposti, nemam strpljenja za to", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je kako je dovoljno pogledati kapacitete sportskih stadiona da bi se, prema njegovim riječima, vidjelo da su procjene o broju ljudi na Slaviji pretjerane.

"Znate li kolika je sjeverna tribina stadiona Crvene zvezde? Kada je potpuno puna, može primiti između 16.000 i 18.000 ljudi. Cijelo zapadno krilo ima 12.000 mjesta, istok 10.000. O čemu vi pričate? Kakvih 200.000?" rekao je Vučić.

Dodao je da ga više od samog broja okupljenih zabrinjavaju poruke koje su se mogle čuti tijekom prosvjeda.

"Mene puno više brinu isprazne i glupe poruke koje su se slušale cijeli dan u subotu nego broj okupljenih ljudi. O nasilju da i ne govorim", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je tijekom obraćanja ponovio i raniju najavu da će podnijeti ostavku na funkciju predsjednika države, navodeći da će sve biti učinjeno u skladu s Ustavom Srbije.

"Podnijet ću ostavku jer tako piše u Ustavu. Kada podnesem ostavku, onda ćemo vidjeti idemo li na parlamentarne ili predsjedničke izbore. Tu nema velike filozofije", rekao je Vučić.

Dodao je kako nije osoba koja želi sjediti u fotelji do kraja života, istaknuvši da ne planira skraćivati mandat, nego formalno podnijeti ostavku.

"Nisam netko tko želi sjediti u svojoj fotelji do kraja života, kao neki drugi", rekao je Vučić.

Komentirajući kritike oporbe zbog svog posjeta Kini, Vučić je rekao da je zadovoljan promocijom Srbije u kineskim medijima, posebno prikazivanjem srpskog kola na Kineskom zidu, piše Nova.rs.

"Ljudi su nam besplatno dali promociju, znate li što to znači za našu zemlju", rekao je Vučić, dodajući da pojedini politički protivnici u svemu vide propagandu i osobnu promociju.