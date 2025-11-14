Ministar traži ubrzanje istrage o kampovima za paravojnu obuku: "Otkrile su ih službe druge države"

Ministar obrane BiH Zukan Helez pozvao je državno tužiteljstvo svoje zemlje da ubrza istragu i do kraja rasvijetli postojanje kampova za paravojnu obuku koju su na teritoriju BiH uspostavile osobe povezane s Rusijom.

Taj je poziv, kako ga u petak citira sarajevsko "Oslobođenje", uputio na temelju činjenica koje su se pojavile u sličnim istragama što ih provode vlasti u Moldaviji, državi koja je bila suočena s izravnom prijetnjom nasilnim incidentima tijekom posljednje kampanje za predsjedničke izbore odnosno uoči referenduma na kojemu su građani te zemlje trebali potvrditi opredijeljenost za pridruživanje Europskoj uniji.

Pred sudom u Kišinjevu traje proces protiv moldavskog državljanina Vladimira Harcevnicova koji je opisao kako je preko Srbije došao u BiH, gdje je sudjelovao u taktičkim obukama, od sastavljanja, kalibriranja i programiranja dronova do pravljenja molotovljevih koktela.

Harcevnicov, koji je ranije osuđivan zbog ubojstva, zajedno je sa Maximom Roscom, Alionom Gotco i Ludmilom Costenco uhićen na rumunjsko-moldavskoj granici 11. listopada 2024. godine. Oni su, osim Rosce, sada zajedno optuženi za pripremanje destabilizacije države.

U BiH je prije toga otišao na obuku na poticaj stanovitog Vladimira Firsova.

"Neki momci su me dočekali u Srbiji. Odveli su me na autobusnu stanicu i smjestili me u autobus za Bosnu i Hercegovinu. Neki momci su me dočekali tamo i smjestili me u neki hotel, ne znam, u kuću, gdje sam proveo jednu noć. Odatle smo otišli u šatorsko naselje", kazao je uz ostalo tijekom suđenja pojašnjavajući kako je na krajnjoj lokaciji prolazio obuku pod nadzorom ruskog instruktora kojega je opisao pod imenom Viktor.

Maxim Rosca, koji je bio vozač, na sudu je svjedočio o kampu "u okolici Banje Luke" u kojemu je vidio 12 osoba. Tvrdi kako su ih obučavali da bi bili spremni u kritičnom momentu reagirati "ako ne žele da se i u Moldaviji dogodi rat kao i u Ukrajini".

Za obuku od 10 dana plaćani su do 500 dolara, što vlasti u Moldaviji vide i kao iskorištavanje slabog imovinskog stanja njihovih državljana.

Iz Tužiteljstva BiH potvrdili su za portal Detektor kako su od kolega u Moldaviji zatražili dostupne podatke o ruskim kampovima za obuku u BiH i još čekaju odgovor.

Ministar Helez sada kaže kako se istraga mora dovesti do kraja. "Treba utvrditi tko je bio domaćin tim ljudima koji su obučavani u našoj zemlji. Netko im je morao pružiti infrastrukturu i potrebnu pomoć. Nitko ne može doći iz druge države ovdje i sam otvoriti takve kampove, bez pomoći nekih domaćih, bitnih ljudi", kazao je Helez.

U veljači ove godine BiH je Poljskoj izručila ruskog državljanina Aleksandra Bezrukovnog koji je prije toga uhićen temeljem međunarodne tjeralice. Poljska ga sumnjiči da je koordinirao napade protiv Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i drugih zapadnih saveznika.

Na postojanje kampova pod ruskom kontrolom i na teritoriju Republike Srpske Helez je upozorio još 2023. godine, a iz ruskog veleposlanstva u BiH i iz Banje Luke tvrdili su kako su to izmišljotine.

Sada kaže kako istrage koje vodi Moldavija potvrđuju da je bio u pravu kada je upozoravao na opasnost od ruskih kampova.

"Ti kampovi su bili registrirani i, na žalost, otkrile su ih službe druge države, prije naših državnih tijela u čijoj su nadležnosti takve istrage. Također, moram reći da trebamo biti zabrinuti kada se naše agencije sporo uključuju, a drugo, kada takvo nešto izađe u javnost, onda bivate izloženi raznim vrstama napada", izjavio je Helez.