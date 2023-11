BiH istražuje postojanje paravojnih kampova, ministar: "Imam informacije da tu obuku vode osobe iz Rusije"

Ministar obrane BiH Zukan Helez u ponedjeljak je dao iskaz u Tužiteljstvu BiH o postojanju kampova za paravojnu obuku, u sklopu istrage koja je pokrenuta nakon što je on u jednom intervjuu ustvrdio da ti kampovi postoje u Republici Srpskoj i da ih vode osobe iz Rusije.

Helez je u sjedištu Tužiteljstva BiH u Sarajevu bio oko sat vremena, a nakon toga izbjegao je brojne novinare koji su ga željeli pitati što je tamo kazao, no uoči razgovora rekao je kako je pozvan u svojstvu svjedoka i kako je spreman predočiti informacije koje ima.

"Imam puno informacija koje ću dati Tužiteljstvu", kazao je Helez ističući kako je riječ o ozbiljnim stvarima koje ne može "parcijalno dijeliti s medijima".

Helez je prošlog tjedna, u intervjuu za televiziju N1, kazao kako posjeduje informacije da u BiH odnosno na teritoriju Republike Srpske postoje kampovi u kojima se provodi paravojna obuka i u koju su povremeno uključeni i pripadnici policije RS. Izjavio je i kako tu obuku vode osobe iz Rusije, a naknadno je pojašnjavao kako takvi kampovi postoje na području mjesta Rogatica u istočnoj Bosni te na planini Maglić.

Njegove su izjave potaknule val osuda iz RS, a iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik, najavili su kako će zbog svega tražiti smjenu ministra obrane.

"On izlazi u javnost s ludostima i ovo nije prvi put", kazala je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Helez je već mjesecima na meti kritika političara bosanskih Srba zbog žustrog zalaganja za članstvo BiH u NATO-u, čemu se oni podjednako odlučno protive.

Aktualni ministar obrane traži da se hitno povećaju izdvajanja za obranu jer je proračun kojega njegovo ministarstvo i oružane snage BiH imaju na raspolaganju na razini od skromnih 200 milijuna eura na godišnjoj razini i iz tog iznosa jedva se pokrivaju tekući troškovi.

Helez je u ponedjeljak podsjetio kako je odlukom Predsjedništva BiH, donesenom još 2017., predviđeno izdvajanje oko 870 milijuna eura za modernizaciju oružanih snaga, no do danas za to iz proračuna nije osigurano ništa pa se u oružanim snagama oslanjaju na bilateralne aranžmane nabavke opreme i oružja, posebice s Njemačkom, SAD i Velikom Britanijom.

"Lobirali smo za pomoć država koje su nam partneri", kazao je Helez potvrdivši kako su SAD osigurale 44 milijuna dolara za nabavku novih helikoptera za oružane snage BiH.