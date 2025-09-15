Dodik bocnuo Čovića nakon što je rekao da Republika Srpska nema predsjednika: "Herceg Bosna ga nema, neka ga izabere"

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ponedjeljak je oprezno zamjerio čelniku HDZ BiH Draganu Čoviću zbog njegove konstatacije da taj entitet nema predsjednika što je činjenica proistekla iz pravomoćne sudske presude i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP).

Čović je ranije tijekom dana pred novinarima u Mostaru podsjetio kako je pozicija predsjednika RS upražnjena nakon što je Dodiku prestao mandat i kazao kako očekuje da će se to pitanje riješiti prijevremenim izborima koji su planirani za 23. studenog.

"Ono što znamo je da nemamo predsjednika Republike Srpske u ovom trenutku, to mjesto treba popuniti", kazao je Čović dodajući kako ga je dopredsjednik RS iz reda Hrvata Davor Pranjić o svemu tome detaljno izvijestio. To se, kako je pojašnjavao, odnosi i na činjenicu da će "ovih dana" uslijediti postupak prijenosa ovlasti kako bi netko preuzeo obveze provedbe tekućih poslova izbora novog predsjednika.

Dodik, koji je bez mandata ostao u kolovozu, i daje odbija priznati da više nije predsjednik RS pa je ispred predsjedničkog ureda u Banjoj Luci u ponedjeljak okupio manju skupinu pristalica uz poziv da na taj način obilježe praznik koji se naziva "dan srpskog jedinstva".

Tom je prigodom okupljenima najavio nastavak borbe protiv BiH a za uspostavu "srpske nacionalne države" no nije propustio priliku kako bi komentirao izjavu Čovića kojega je i dalje naziva prijateljem.

"Pročitao sam medijsku izjavu mog prijatelja Dragana Čovića iz reda hrvatskog naroda i kaže Republika Srpska kao nema predsjednika. Ja mu kažem, slažem se da Herceg-Bosna nema predsjednika i da ga treba izabrati i to je moj odgovor na njegovu tvrdnju o tome da li ima (RS) ili nema predsjednika", kazao je Dodik.