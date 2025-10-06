Medvedev komentirao "epidemiju dronova": "Glavno je da uskogrudni Europljani drhte, poput životinja..."

Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije i sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti komentirao je "epidemiju" dronova nad europskim gradovima te je iznio niz teorija o njihovu porijeklu i mogućim motivima koji se kriju iza njihovog prelijetanja.

Glavno je, poručio je "da uskogrudni Europljani iz prve ruke iskuse opasnosti rata".

"Bespilotne letjelice su posvuda: u blizini vojnih baza, na zračnim lukama, na poljima i iznad gradova. Čije su vlasništvo nije jasno", poručio je Medvedev pa naveo pet teorija.

"Gomila ukrajinskih devijanata živi u Europi"

Prva je, kaže, da je riječ o provokacijama Ukrajinaca. "Prva je prilično vjerojatna, iako se put običnog bespilotnog zrakoplova obično može pratiti. Gomila besmislenih ukrajinskih devijanata živi u Europi. Letenje dronovima u Europi je sigurnije nego na prvim crtama", poručio je Medvedev.

Kao drugu teoriju naveo je aktivnost "proruskog podzemlja usmjerenog na destabilizaciju života u EU".

Ta teorija je, poručio je Medvedev, "teoretski moguća, ali i dalje sumnjiva". "Ljudi koji suosjećaju s našom zemljom neće trošiti svoje resurse izlazeći iz skrovišta. Naši 'agenti i krtice' čekaju zasebnu naredbu".

Treća teorija koju je naveo je "testiranje snage sustava protuzračne obrane koje provode lokalne obavještajne agencije", a četvrta su "igre lokalnih idiota s huliganskim ciljevima".

"Treće objašnjenje. Da, obavještajne agencije i nacionalne oružane snage trebale bi testirati svoju spremnost za odbijanje napada bespilotnim letjelicama. To je održiva opcija. Četvrta opcija. Naravno, lokalne lijenčine se možda šale lansirajući dronove. Zašto ne razljutiti vlastite birokrate? Dobar način", poručio je.

Posljednja teorija koju je naveo je izravno raspoređivanje dronova iz Rusije. "Ruski predsjednik opširno je komentirao petu opciju tijekom Valdajskih rasprava. Nema se što više dodati, a njegove riječi također koreliraju s četvrtom opcijom", naveo je.

"Glavno je da uskogrudni Europljani iskuse opasnosti rata"

Kaže da "bi panika oko 'ruskih dronova' mogla proizaći iz bilo kojeg od navedenih razloga ili njihove kombinacije". To, smatra, nije glavna poanta.

"Glavno je da uskogrudni Europljani iz prve ruke iskuse opasnosti rata. Da se boje i drhte, poput nijemih životinja u krdu koje se tjera na klanje. Da se uprljaju strahom, iščekujući svoj skori i bolan kraj. Možda će tada shvatiti što je rat. I otkinut će glave svojim nakazama poput Merza i Macrona, koji zarađuju novac i političke bodove na krvoproliću", poručio je u objavi na Telegramu.