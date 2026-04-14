Carney osigurao većinu: "Nalazimo se usred promjena koje će redefinirati zemlju za generacije koje dolaze”

Kanadski premijer Mark Carney u ponedjeljak je na izborima u dijelovima zemlje osigurao parlamentarnu većinu, godinu dana nakon stupanja na vlast, čime je dobio odriješene ruke za ubrzanje reformi usmjerenih na preustroj gospodarstva pod pritiskom Sjedinjenih Država.

Izbori su u ponedjeljak održani u Ontariju i Quebecu, a Carneyjeva Liberalna stranka već je osvojila dvije izborne jedinice u Torontu, javljaju kanadski mediji. U posljednjoj izbornoj jedinici, onoj u Terrebonneu u Quebecu, rezultati bi mogli biti poznati tek u utorak.

Mark Carney, bivši guverner središnje banke – kanadske, ali i engleske, iznenadio je prošlogodišnjom pobjedom na parlamentarnim izborima, no tada nije uspio osigurati apsolutnu većinu mandata.

Novim pobjedama na djelomičnim izborima njegovi liberali u donjem domu parlamenta s 343 mjesta došli su do 173 zastupnika. Posljednji premijer koji je imao većinu u parlamentu bio je Justin Trudeau u razdoblju od 2015. do 2019. godine, piše France Presse.

Carneyjev ugled ekonomista naviknutog na upravljanje krizama lani je uvjerio Kanađane zabrinute za budućnost zemlje, koju Donald Trump sanja pretvoriti u 51. američku saveznu državu, da mu daju podršku.

"Nalazimo se usred promjena koje će redefinirati zemlju za generacije koje dolaze”, poručio je Carney tijekom vikenda svojim pristašama, pozivajući ih da ostave po strani "manje bitne razlike”.