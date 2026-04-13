Dodik razočaran rezultatima izbora u Mađarskoj. Oglasio se Vučić: "Uvjeren sam..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Peteru Magyaru na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.
Rat na Bliskom istoku
VIDEO SAD započinje veliku akciju, Iran ismijao Trumpa. Oglasila se Kina
Orbanov poraz izazvao reakcije u Rusiji, oglasio se Putinov suradnik: "Ovo će samo ubrzati..."
Pobjednički govor Petera Magyara: "Uspjeli smo. Oslobodili smo Mađarsku"
"Uvjeren sam da će snažna suradnja između Mađarske i Srbije nastaviti rasti. Također sam zahvalan Viktoru Orbanu što je pomogao omogućiti takve odnose", poručio je Vučić.
Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj, u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika.
Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
"Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u nadolazećem periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.
Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi to mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini.
"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima", napisao je Konaković također u objavi na X-u.
Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Budimpešta se pritom odlučno protivila svakoj raspravi o sankcijama za Dodika na europskoj razini u razdoblju kada je on otvoreno prijetio secesijom RS-a i svojim potezima, odnosno donošenjem protuustavnih zakona, 2025. godine doveo BiH na rub oružanih sukoba.
Dodik se opetovano hvalio dobrim odnosima s Orbanom, pa je sudjelovao i u njegovoj kampanji za parlamentarne izbore pozivajući Srbe u Mađarskoj da glasaju za Fidesz.
Odnosi na međudržavnoj razini drastično su pogoršani nakon što je Mađarska 2024. na Općoj skupštini UN odbila podržati rezoluciju o proglašenju 11. srpnja međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
Konaković je zbog toga otkazao planiranu suradnju ministarstava vanjskih poslova dviju država u obuci diplomata iz BiH i taj posao povjerio Češkoj.
Ministar vanjskih poslova BiH tada je naznačio kako će s Ministarstvom vanjskih poslova Mađarske surađivati samo onoliko koliko je to nužno.
Jedini političar iz RS-a koji se očitovao o rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj bio je Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta i bliski Dodikov saveznik.
U svojoj je objavi morao priznati kako je Orban "izgubio političku bitku", ali je uz to dodao kako je odlazeći mađarski premijer "udario temelje europskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike" te "izlio i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva".
Čestitku Magyaru na pobjedi zato je uputio Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS-a, izražavajući nadu kako će to pomoći i smjeni vlasti u RS-u na predstojećem izborima koji će se u BiH održati u listopadu.
"Iskrene čestitke narodu Mađarske. Uzeli su stvar u svoje ruke, napravili maksimalnu izlaznost i izabrali promjene. Republika Srpska spremna je za isto takvo dostignuće 4. listopada ove godine. Narod Mađarske je pokazao da, kada imate volju i stvarnu želju da odredite vlastitu budućnost, onda u tome i uspijete", napisao je Crnadak.