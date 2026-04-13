Dodik razočaran rezultatima izbora u Mađarskoj. Oglasio se Vučić: "Uvjeren sam..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Peteru Magyaru na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.

"Uvjeren sam da će snažna suradnja između Mađarske i Srbije nastaviti rasti. Također sam zahvalan Viktoru Orbanu što je pomogao omogućiti takve odnose", poručio je Vučić.

Congratulations to Peter Magyar on his electoral victory. I am confident that the strong cooperation between Hungary and Serbia will continue to grow. I am also grateful to Viktor Orbán for helping make such relations possible. — Александар Вучић (@predsednikrs) April 13, 2026

Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj, u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika.

Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.

"Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u nadolazećem periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.

Sincere congratulations to @magyarpeterMP and #TISZA on yesterday's landslide victory in the 🇭🇺 elections! As 🇧🇦 continues to work on its 🇪🇺 path, I look forward to strong cooperation and good relations between our governments and our peoples in the coming times. — Dragan Čović (@Dragan_Covic) April 13, 2026

Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi to mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini.

"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima", napisao je Konaković također u objavi na X-u.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA Party on their victory in the 2026 parliamentary elections.

We look forward to a new chapter in Bosnia and Herzegovina–Hungary relations, based on mutual respect, genuine partnership, and shared European values. — Elmedin Dino Konaković (@DinoKonakovic) April 12, 2026

Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Budimpešta se pritom odlučno protivila svakoj raspravi o sankcijama za Dodika na europskoj razini u razdoblju kada je on otvoreno prijetio secesijom RS-a i svojim potezima, odnosno donošenjem protuustavnih zakona, 2025. godine doveo BiH na rub oružanih sukoba.

Dodik se opetovano hvalio dobrim odnosima s Orbanom, pa je sudjelovao i u njegovoj kampanji za parlamentarne izbore pozivajući Srbe u Mađarskoj da glasaju za Fidesz.

Odnosi na međudržavnoj razini drastično su pogoršani nakon što je Mađarska 2024. na Općoj skupštini UN odbila podržati rezoluciju o proglašenju 11. srpnja međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Konaković je zbog toga otkazao planiranu suradnju ministarstava vanjskih poslova dviju država u obuci diplomata iz BiH i taj posao povjerio Češkoj.

Ministar vanjskih poslova BiH tada je naznačio kako će s Ministarstvom vanjskih poslova Mađarske surađivati samo onoliko koliko je to nužno.

Jedini političar iz RS-a koji se očitovao o rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj bio je Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta i bliski Dodikov saveznik.

U svojoj je objavi morao priznati kako je Orban "izgubio političku bitku", ali je uz to dodao kako je odlazeći mađarski premijer "udario temelje europskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike" te "izlio i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva".

Čestitku Magyaru na pobjedi zato je uputio Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS-a, izražavajući nadu kako će to pomoći i smjeni vlasti u RS-u na predstojećem izborima koji će se u BiH održati u listopadu.

"Iskrene čestitke narodu Mađarske. Uzeli su stvar u svoje ruke, napravili maksimalnu izlaznost i izabrali promjene. Republika Srpska spremna je za isto takvo dostignuće 4. listopada ove godine. Narod Mađarske je pokazao da, kada imate volju i stvarnu želju da odredite vlastitu budućnost, onda u tome i uspijete", napisao je Crnadak.