Zbogom suncu do četvrtka: Oblaci i kiša zahvaćaju Hrvatsku

Pred nama je promjena vremena koju već najavljuje i južina i povećana naoblaka: prije svega na Jadranu, no poslijepodne dosta oblačno postalo je i u zapadnim kopnenim krajevima. Temperatura je ugodna, 20ak stupnjeva danas i na kopnu i na moru.

Malo manje ipak sutra i prekosutra, bit će ponajprije u unutrašnjosti. Sve to pratit će promjenjivo i povremeno kišovito vrijeme sljedećih dana, zbog približavanja ciklone u Sredozemlju. U jugozapadnoj struji po visini nam pritječe vlažan i nestabilan zrak koji će se potom neko vrijeme zadržavati nad našim područjem i potom u drugoj polovici tjedna postupo iščezavati. Prema vikendu bi onda trebalo biti sve manje nestabilno i ponovno sve sunčanije.



Prvo jutro u novom tjednu umjereno do pretežno oblačno, u početku još najvećim dijelom i suho, a na moru i dosta vjetrovito. Puhat će većinom jako, na otocima i olujno jugo, a na sjevernom dijelu Jadrana i umjeren do jak istočni vjetar te ponegdje podno Velebita na udare olujna bura. Na snazi je žuti Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 7, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.



Većinom oblačno, uz tu i tamo malo sunca sjeverozapad zemlje očekuje i poslijepodne. Ovdje će puhati slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar uz koji će dnevna temperatura biti oko 17, 18 stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra promjenjivo, a poslijepodne i pretežno oblačno. Vjetar većinom umjeren istočni, temperatura od 18 do 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također sve oblačnije, pri čemu će kiša upravo ovdje prvo početi: no uglavnom navečer i u noći na utorak: moguć je pri tom i poneki pljusak praćen grmljavinom. U Gorskom kotaru i dijelu Like puhat će sjeveroistočni, a južnije u Lici jugoistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu većinom jako i olujno jugo, osobito na otvorenom moru, no podno Velebita će biti i na udare olujne bure pa se tako na Kvarneru na mjestima očekuje i umjeren do jak istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 13 do 18, a na moru od 20 do 22 stupnja.



U Dalmaciji sutra umjereno do pretežno oblačno, s kišom mjestimice navečer i u noći na utorak. Cijeli dan vjetrovito uz umjereno i jako, a na otocima i olujno jugo. Dnevna temperatura će biti većinom između 19 i 23 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U utorak i srijedu u unutrašnjosti će prevladavati oblačno. Mjestimice će i kišiti, češće u Gorskoj Hrvatskoj gdje kiša lokalno može biti i obilnija. U četvrtak su izgledna sunčana razdoblja, no još uvijek neće biti posve stabilno pa ponegdje može pasti malo kiše ili pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Na početku tjedna će malo osvježiti, no već od srijede ponovno će biti sve toplije.



Na Jadranu također u utorak i srijedu još promjenjivo i nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, pri čemu je ovdje lokalno moguća i obilnija kiša. Smanjenje naoblake očekuje se u četvrtak iako i tada, prije svega u Dalamciji još može biti ponekog kraćeg pljuska. Na sjevernom Jadranu u utorak će puhati i jugo i podno Velebita bura, dok će jugo u Dalmaciji postupno slabjeti. U srijedu vjetar u daljnjem slabljenju, i dalje od bure na sjeveru do juga u Dalmaciji. U četvrtak će na većem dijelu obale bura i sjeverozapadnjak. I na moru malo svježije, potom od sredine tjedna temperatura posvuda u porastu.



Znači, prva polovica tjedna, nestabilno, promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi. Od četvrtka više sunca, postupno stabilnije i ponovno toplije.