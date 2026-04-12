Kako je 43-godišnji odvjetnik, koji do veljače 2024. nije postojao na političkoj karti, postao novi lider Mađarske

Dok se u Budimpešti slavi pobjeda stranke Tisza, cijela se Europa pita: kako je 43-godišnji odvjetnik, koji do veljače 2024. nije postojao na političkoj karti, uspio poslati Viktora Orbána u oporbu? Odgovor leži u savršenoj oluji skandala, insajderskog znanja i dubokog nezadovoljstva mađarskog društva.

Péter Magyar nije autsajder. On je proizašao iz same srži mađarske elite. Njegovo podrijetlo je duboko konzervativno i pravničko: majka mu je visoka dužnosnica u pravosudnom sustavu, djed je bio legendarni sudac, brat poznati novinar, a jedan od njegovih rođaka obnašao je dužnost predsjednika Mađarske početkom 2000-ih.

Dugo je bio "uzorni kadar":

Diplomatska karijera: Služio je kao mađarski diplomat i obnašao visoke dužnosti u državnim tvrtkama.

Savršen brak: Bio je u braku s Judit Vargom, bivšom ministricom pravosuđa i jednom od najmoćnijih žena Fidesza. Sa svoje troje djece, u javnosti su godinama brendirani kao "savršena konzervativna obitelj" koja utjelovljuje sve vrijednosti Orbánova sustava.

Skandal s pedofilijom: Trenutak kad je maska pala

Sve se promijenilo u veljači 2024. godine. Tadašnja predsjednica Katalin Novák i Magyarova tada već bivša supruga Judit Varga morale su podnijeti ostavke zbog sramotnog pomilovanja suučesnika osuđenom zlostavljaču djece.

Ta je odluka izazvala bijes javnosti i masovne prosvjede, ali je za Magyara to bila točka bez povratka.

"U tom trenutku svima je postalo jasno da su poruke vladajuće stranke bile potpuno licemjerne", izjavio je Magyar, opisujući to kao "kap koja je prelila čašu" u njegovoj dugotrajnoj unutarnjoj borbi.

Magyar se tada prometnuo u najopasnijeg Orbánova kritičara - onoga koji zna tajne iznutra. U svom prvom velikom intervjuu, koji je na YouTubeu prikupio nevjerojatnih 2,4 milijuna pregleda, iznio je teške optužbe o sustavnoj korupciji i bogaćenju uskog kruga ljudi oko premijera.

Javno je napao Antala Rogána, šefa Orbánove komunikacijske mašinerije, optuživši ga da iz sjene nadzire tajne službe i manipulira pravosuđem. Kao ključni dokaz, Magyar je objavio dvominutnu audiosnimku razgovora sa svojom bivšom suprugom u kojoj ona priznaje da su dokumenti iz korupcijskog skandala oko državnog tajnika Pála Völnera bili "frizirani" na najvišim razinama vlasti.

Od digitalnog aktivista do uličnog lidera

Iako su ga analitičari isprva smatrali prolaznim fenomenom, Magyar je pokazao nevjerojatnu sposobnost mobilizacije. Krenuo je u obilazak regija, držeći govore u mjestima poput Debrecena, tradicionalne i do tada neosvojive utvrde Fidesza, gdje je okupio preko 10.000 ljudi.

Njegova platforma se bazira na:

Borbi protiv korupcije i oligarhije.

Centrizmu: Iako zagovara konzervativne vrijednosti, fokus mu je na modernizaciji zdravstva i obrazovanja.

Nadi: Magyar je iskoristio element mađarske kulture koji "čeka mesiju" – snažnog vođu koji se usudi suprotstaviti sustavu.

Jedan od najžešćih pokušaja diskreditacije dogodio se u ljeto 2024. godine, nakon incidenta u popularnom budimpeštanskom klubu Ötkert. Provladini mediji, predvođeni "tvornicom propagande" Antala Rogána, tjednima su bombardirali javnost snimkama na kojima Magyar pleše u klubu, tvrdeći da se ponašao "neprimjereno", seksualno uznemiravao žene i u alkoholiziranom stanju bacio mobitel jednog gosta u Dunav.

Magyar je te optužbe nazvao klasičnom "honey trap" (medna zamka) operacijom. Tvrdio je da su ga provocirali plaćeni agenti koji su ga pratili cijelu noć kako bi snimili bilo kakav kompromitirajući materijal.

"Bio je to pokušaj da me prikažu kao nestabilnog razvratnika. No, narod je prepoznao potpis tajnih službi", poručio je Magyar, dok je režim istovremeno pokušavao iskoristiti taj incident kako bi mu u Europskom parlamentu ukinuli imunitet zbog "krađe mobitela".

"Obavještajni rat": Prisluškivanje i uhođenje

Magyar je mjesecima upozoravao javnost da ga prate na svakom koraku. U više je navrata objavio da su njegovi stanovi i uredi ozvučeni, a da su njegovi najbliži suradnici pod stalnim nadzorom obavještajnih službi.

Kulminacija je bila optužba da mu vladajući pokušavaju namjestiti seks-skandal s lažnim svjedocima. Magyar je preventivno istupao u javnost, prokazujući metode koje su se ranije koristile protiv drugih oporbenjaka, čime je otupio oštricu napada prije nego što bi oni uopće krenuli u realizaciju.

Obiteljsko nasilje kao najteže oružje

Najveći emocionalni udarac za Magyara bio je angažman njegove bivše supruge, bivše ministrice pravosuđa Judit Varge. U ekskluzivnom, pažljivo montiranom intervjuu za pro-vladine medije, Varga ga je optužila za psihičko i fizičko zlostavljanje tijekom braka.

Bio je to pokušaj da se Magyar prikaže kao licemjer koji "zagovara obiteljske vrijednosti, a uništava vlastitu obitelj". Magyar je odgovorio mirno, tvrdeći da je Varga bila prisiljena sudjelovati u toj "prljavoj predstavi" pod pritiskom vrha stranke Fidesz.

"Cijela ova priča je dio propagandne kampanje, ali je totalno kontraproduktivna. Ljudi nisu glupi, imamo više pristaša nego prije", kazao je za Guardian, a današnji izborni rezultati dali su mu za pravo.

Čak i optužbe o "tajnom paktu s ljevicom" nisu se primile, jer je Magyar uspio privući razočarane birače s oba kraja političkog spektra.

"Ruska zamka" u spavaćoj sobi: Operacija koja je trebala biti kraj

Zadnji podli napad odigrao se u veljači 2026. godine, tek dva mjeseca prije današnjih izbora. Na internetu se, na stranici zlonamjerno nazvanoj po potpredsjedniku njegove stranke Márku Radnaiju, pojavila fotografija iz spavaće sobe, a ubrzo i vijest o postojanju snimke seksa.

Magyar je reagirao munjevito, prokazavši to kao "obavještajnu operaciju ruskog tipa". Detalji koje je iznio bili su dostojni špijunskih trilera:

Namamljivanje: Tvrdio je da ga je bivša partnerica Evelin Vogel namamila u unajmljeni stan na budimpeštanskom Nagykörútu pod izlikom privatne zabave.

namamila u unajmljeni stan na budimpeštanskom Nagykörútu pod izlikom privatne zabave. Scenografija: Prema njegovim riječima, u stanu ga je dočekao alkohol i supstance koje su izgledale kao droga (iako se Magyar zakleo da ih nije konzumirao), uz profesionalno postavljenu opremu za prisluškivanje i snimanje.

Priznanje: "Dopustio sam da me zavede, bio je to konsenzualni odnos, ali nisam ni slutio da nas snimaju tajne kamere", poručio je Magyar, optuživši izravno mađarske tajne službe za montažu zamke.

Budućnost Mađarske: "Srce Europe večeras kuca jače"

Pobjeda njegove stranke Tisza (Poštovanje i sloboda) večeras je potvrdila da Mađarska želi zaokret. Magyar je obećao ujediniti snažno polarizirano društvo i vratiti zemlju na europski put, što je Ursula von der Leyen već pozdravila kao povijesni povratak.

"Nema te moći i propagande koja će moći zaustaviti proljeće i promjene", rekao je Magyar u jeku kampanje. Večeras, dok Viktor Orbán nakon 16 godina priznaje poraz, te riječi više ne zvuče kao predizborni slogan, već kao nova mađarska realnost.