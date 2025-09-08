Orban sumnja u postojanje EU nakon 2035. godine: "Raspada se pred našim očima"

Mađarski premijer Viktor Orban okarakterizirao je mađarske izbore 2026. kao ključni izbor između neovisnog stava njegove stranke i alternative koja Mađarsku bliže povezuje s Europskom unijom, za što upozorava da bi rezultiralo kaosom i siromaštvom.

Na vlasti od 2010., euroskeptični nacionalist suočava se s onim što politički analitičari kažu da bi mu mogli biti najteži izbori sljedeće godine, s obzirom na stagnaciju gospodarstva i tvrdoglavu inflaciju koja sprječava smanjenje kamatnih stopa s najviše razine u EU od 6,5 posto.

Orban, koji je rekao da je EU u opasnosti od raspada u sljedećem desetljeću, nastoji se oduprijeti izazovu desnog centra Petera Magyara smanjenjem poreza za obitelji, bonovima za hranu za umirovljenike i jeftinim kreditima za kupce prvog doma.

"Mađarska ima samo dva izbora u strateškom smislu", rekao je Orban pristašama svoje desničarske stranke Fidesz.

"Jedan izbor je da se pridružimo politici Bruxellesa. To bi, po mom mišljenju, bilo katastrofalno, s posljedicama koje bi nas gurnule u kaos i siromaštvo", naglasio je.

Orban se više puta sukobljavao s EU oko prava migranata, LGBT zajednice, slobode sudova te podrške susjednoj Ukrajini od ruske invazije u veljači 2022. godine, piše Reuters.

"Europska unija se raspada pred našim očima. Samo temeljna reorganizacija može zaustaviti sile koje razdvajaju Uniju. Ako ne djelujemo, sljedeći proračun će biti posljednji proračun Europske unije. Suočavamo se sa zadatkom izrade proračuna Europske unije za razdoblje 2028.-2035. Čak i ako se ovaj proračun usvoji, što je vrlo malo vjerojatno. Čak i ako se usvoji, bit će to posljednji sedmogodišnji proračun", rekao je, dodavši: "Da ne bi došlo do urušavanja, Europska unija mora se temeljito reorganizirati. Jer danas sile koje je razdvajaju rastu, dok sile koje je drže na okupu nestaju. Reorganizacija bi mogla preokrenuti ovaj trend, čineći da je u interesu većine država članica da ostanu u Europskoj uniji".