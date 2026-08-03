Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
treći napad u dva tjedna

Zašto je Ukrajini sve češća meta "ruski Amazon"? Njegova osnivačica je pod međunarodnim sankcijama

PišeK. Č., 03. kolovoza 2026. @ 16:09 komentari
Požar u skladištu Wildberriesa
Požar u skladištu Wildberriesa Foto: Afp
Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće gađa ciljeve duboko unutar Rusije, osobito gospodarsku i energetsku infrastrukturu.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Novac na Siciliji
    Nevjerojatne scene

    VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
  2. Novi detalji tragedije u Zagorju
    Nezapamćena tragedija

    Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti takvo nešto"
  3. Sveti Križ Začretje - 3
    STRAVA KAKVA SE NE PAMTI

    Novi detalji nezapamćene tragedije u Zagorju: Djeca imala ozljede od oštrog predmeta?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Britanac pao s velikom količinom droge u Pirovcu: Policija pronašla MDMA, LSD, ketamin i halucinogene gljive
U PIROVCU
Odmor završio iza rešetaka: Britanac (32) uhićen s hrpom sintetičkih droga i gljiva
Kerumov nećak pušten iz zatvora
Afera Pršut
Kerumov nećak pušten iz zatvora
Danska produljila vojni rok na 11 mjeseci
sigurnosni izazovi
Odgovor na rastuće prijetnje: Europska zemlja produžila vojni rok, uključene su i žene
Nesreća na A3: Ima ozlijeđenih, promet se odvija jednom trakom
ima ozlijeđenih
FOTO Detalji nesreće na A3: Osoba ostala priklještena u automobilu, izvlačili je vatrogasci
Zašto je Ukrajini sve češća meta "ruski Amazon"? Njegova osnivačica je pod međunarodnim sankcijama
treći napad u dva tjedna
Zašto je Ukrajini sve češća meta "ruski Amazon"? Njegova osnivačica je pod međunarodnim sankcijama
Teška prometna nesreća u Splitu: Jedna osoba poginula, dvije završile na liječničkoj obradi
U SPLITU
Teška nesreća na obali: Poginula jedna osoba, dvoje ozlijeđenih
Nevjerojatna scena na plaži: Izvukli 700.000 eura, sada je otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Nevjerojatne scene
VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka je nedavno odselila
STRAVA KAKVA SE NE PAMTI
Novi detalji nezapamćene tragedije u Zagorju: Djeca imala ozljede od oštrog predmeta?
Požar u obiteljskoj kući izazvan je namjerno: Čekaju se nalazi obdukcije
Nezapamćena tragedija
Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti takvo nešto"
Težak sudar kampera i autobusa u Italiji
Crni vikend u Italiji
FOTO U sudaru kampera i autobusa poginulo šestero ljudi, deseci ozlijeđenih
Vojska razbila stijene u Dunavu, sazvan krizni sastanak
Ugašen jedan reaktor
Vojska razbila stijene u Dunavu, sazvan krizni sastanak
Nezapamćeni horor na Floridi: Otac optužen za ubojstvo sina nakon što je u njega puhao puhalom za lišće
BOLESNIK
Otac iz Floride optužen za teško ubojstvo nakon šokantnog priznanja: "Mislio sam da će biti smiješno"
Mještanin ulovio vandala koji je oskvrnuo kip u Međugorju 22
STRAH JE BIO PRISUTAN
Ispovijest Ivana koji je ulovio vandala iz Međugorja: "Ovo je stalno ponavljao"
Požar u obiteljskoj kući izazvan je namjerno: Čekaju se nalazi obdukcije 10
Nezapamćena tragedija
Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti takvo nešto"
Stotine oduševljenih na koridi u Dicmu, a Luka Oman poručio: "Primitivno i jadno, to nije hrvatska tradicija" 1:01 4 7
ZABAVA KOJA DIJELI DRUŠTVO
VIDEO Ludnica na našoj koridi, stigle i oštre reakcije: "Primitivno i jadno, to nije hrvatska tradicija"
Kruži dramatična snimka: Policija kamenjem gađa tinejdžera koji pokušava doći do Ceute 5
migrantska kriza
Kruži dramatična snimka: Policija kamenjem gađa tinejdžera koji pokušava doći do Ceute
Papa poručio mladima u Međugorju da se mole Gospi nekoliko dana nakon vandalizma 5
Stigli ljudi iz 73 zemlje
Papa poslao poruku nakon paljenja oltara i oskvrnuća Gospinih kipova u Međugorju
U Uštici obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida 3
Romske žrtve genocida
Više od 16.000 ih je ubijeno na području Uštice: "Osjetite tu bol i morate progovoriti"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Požar u obiteljskoj kući izazvan je namjerno: Čekaju se nalazi obdukcije
Nezapamćena tragedija
Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti takvo nešto"
Nevjerojatna scena na plaži: Izvukli 700.000 eura, sada je otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Nevjerojatne scene
VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka je nedavno odselila
STRAVA KAKVA SE NE PAMTI
Novi detalji nezapamćene tragedije u Zagorju: Djeca imala ozljede od oštrog predmeta?
show
Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini 6:37 18
zgodna žena
Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu
Josipa Lisac stala u obranu mlade pjevačice nakon bure s Jacquesom Houdekom
''ne daješ joj slobodu da se izrazi''
Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema
Mia Begović na Instagramu je pokazala svoju privatnu oazu mira 0:54 30
"moj užitak!"
Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''
zdravlje
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Djeca koja su dulje dojena imaju manji rizik od ovog poremećaja
Studija na više od 37.600 djece
Djeca koja su dulje dojena imaju manji rizik od ovog poremećaja
7 načina na koje vitamin B6 utječe na zdravlje žena
Jedan je od ključnih vitamina B skupine
7 načina na koje vitamin B6 utječe na zdravlje žena
zabava
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Balkanska posla
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Kupače kod Zadra iznenadio nesvakidašnji prizor
Teško će to zaboraviti
Kupače kod Zadra iznenadio nesvakidašnji prizor
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Ako prođe Litavce
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Hajduk i Rijeka saznali protivnike u play-offu Konferencijske lige
Težak ždrijeb
Hajduk i Rijeka saznali protivnike u play-offu Konferencijske lige
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
RIJETKI GOVORE O TOME
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
tv
Nasljednik: Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
NASLJEDNIK
Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
Nasljednik: Ne može vjerovati da se stvarno zaručila - hoće li ih svejedno spriječiti? 0:41
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ne može vjerovati da se stvarno zaručila - hoće li ih svejedno spriječiti?
Daleki grad: Odlazi, ali za njega nema lijepe pozdrave 0:54
DALEKI GRAD
Daleki grad: Odlazi, ali za njega nema lijepe pozdrave
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Tjedni jelovnik jela za toplinski val od 3.8. do 9.8. 2026. 5
Tjedni jelovnik
Ovih 7 jela ne morate kuhati, savršena su za toplinski val – imamo dobar plan za ovaj tjedan
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša 5
Nevjerojatno opasno
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Domaći kupači u problemu
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
lifestyle
Recept za scarpacciu
Brzo i lako
Ovu hrskavu talijansku pitu od tikvica obožava cijeli svijet i savršen je ljetni ručak, evo recepta
Tjedni horoskop od 3. do 10. kolovoza
Što kažu zvijezde?
Pročitajte tjedni horoskop za svih 12 znakova
Sanja Musić Milanović u maksi suknji iz Zare na Hvaru 5
Nježna kombinacija
Sanja Musić Milanović: Ružičasta maksi suknja uz koju idealno pristaju - ružičaste salonke
sve
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Balkanska posla
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Ako prođe Litavce
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene