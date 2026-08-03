Zašto je Ukrajini sve češća meta "ruski Amazon"? Njegova osnivačica je pod međunarodnim sankcijama

Ukrajina je u ponedjeljak pogodila još jedno skladište Wildberriesa u ruskoj Vladimirskoj oblasti, što je treći napad u dva tjedna na logističku mrežu tog diva internetske trgovine. Kijev tvrdi da je riječ o važnom opskrbnom lancu za dijelove koji se koriste u ruskim vojnim dronovima.

Wildberriesova služba za odnose s javnošću potvrdila je na Telegramu da je u objektu izbio požar te je isprva objavila da nema stradalih.

Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev naknadno je izvijestio da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.

Zašto Ukrajina napada Wildberries?

Kijev je od 18. srpnja znatno pojačao napade na ruskog diva internetske trgovine, koji se često uspoređuje s Amazonom. Wildberries, osnovan 2004. godine, najveća je internetska trgovina u Rusiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su skladišta koja su napali ukrajinski dronovi sudjelovala u opskrbi ruskih snaga dijelovima za dronove, navigacijskom opremom i drugim vojnim komponentama.

Na internetskoj stranici te platforme prodaje se niz proizvoda vojne namjene, među kojima su dijelovi za dronove i pancirni prsluci.

No važnost Wildberriesa za rusko ratno gospodarstvo mnogo je veća. Kompanija prijavljuje godišnji promet od 70 do 75 milijardi eura, što prema različitim procjenama čini nešto više od dva posto ruskog BDP-a.

Wildberries izravno zapošljava desetke tisuća ljudi. Prema podacima kompanije, riječ je o oko 50.000 zaposlenika, dok tijekom sezonskih vrhunaca šira logistička radna snaga premašuje 100.000 ljudi.

Kompanija i vlasnica pod sankcijama

Wildberries i njegova osnivačica Tatjana Kim, poznata kao najbogatija žena u Rusiji, našli su se pod međunarodnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu, koju je Moskva pokrenula početkom 2022. godine.

Poljska je prilikom uvođenja sankcija kompaniji 2022. godine Wildberries opisala kao "najvećeg poreznog obveznika u Ruskoj Federaciji".

Bankarski ogranak kompanije Europska unija sankcionirala je u srpnju zbog njegova financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu, piše Euronews.

Kim je prošlog petka izjavila da njezina kompanija nije zakonski obvezna korisnicima nadoknaditi gubitke nastale u ukrajinskim napadima. Ipak, očekuje se da će Wildberries od Moskve tražiti neki oblik naknade.

Prevelik da bi propao

Wildberries je za Rusiju jednostavno prevelik da bi propao zbog svoje važnosti za gospodarstvo zemlje. Prema medijskim izvješćima, ruska vlada razmatra načine pomoći kompaniji i poduzetnicima koji prodaju proizvode putem njezine platforme.

Navodno bi središnju ulogu u organiziranju državne pomoći, uključujući kredite, subvencije i porezne olakšice, trebala imati državna banka VTB.

Ruski poduzetnici koji posluju putem Wildberriesa posljednjih su se dana požalili na društvenim mrežama da su prepušteni golemim gubicima, uz gotovo nikakvu pomoć platforme.

Prodavači upozoravaju da bi se tisuće malih poduzeća mogle zatvoriti te da bi država mogla ostati bez znatnih poreznih prihoda ako ne dobiju ozbiljniju pomoć. Ističu da su im porezne olakšice i odgode otplate kredita važnije od simboličnih naknada koje su im ponuđene.

Većina tih objava pojavila se na Instagramu, koji je u Rusiji službeno zabranjen od ožujka 2022. godine.