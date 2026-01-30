Udarac za Trumpovu administraciju: Ubojici moćnog direktora ova presuda neće biti moguća:

Luigi Mangione, 27-godišnjak optužen za hladnokrvno ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona, neće se suočiti sa smrtnom kaznom. Odluka je to američke okružne sutkinje Margaret Garnett koja je federalnu optužbu za ubojstvo protiv Mangionea odbacila uz obrazloženje da je "tehnički manjkava", što je izazvalo brojne reakcije u američkim pravnim i političkim krugovima.

Sutkinja Garnett u svojoj je presudi istaknula kako je njezina odluka o odbacivanju savezne optužbe donesena prvenstveno kako bi se isključila smrtna kazna kao dostupna opcija koju bi porota mogla razmatrati. Naime, da bi tužitelji tražili najstrožu kaznu, morali su dokazati da je Mangione ubio Thompsona dok je počinio još jedan "zločin nasilja". Budući da je sutkinja utvrdila da uhođenje, prema zakonskim presedanima, ne odgovara toj definiciji, otpala je i zakonska osnova za smrtnu presudu.

Drugi prigovori odbačeni

Ova je odluka izravan udarac za Trumpovu administraciju koja je ubojstvo Thompsona okarakterizirala kao unaprijed smišljen i hladnokrvan atentat. Ipak, Mangioneu i dalje prijeti doživotni zatvor zbog optužbi za uhođenje, dok se paralelno suočava s devet točaka optužnice države New York, uključujući ubojstvo drugog stupnja.

Unatoč pobjedi obrane oko pitanja smrtne kazne, sutkinja je odbila njihov zahtjev za odbacivanjem dokaza prikupljenih iz Mangioneovog ruksaka tijekom uhićenja u Pennsylvaniji. To znači da će tužitelji na suđenju moći koristiti ključne dokaze: pištolj kalibra 9 mm i bilježnicu u kojoj je Mangione navodno detaljno opisao svoj plan likvidacije direktora osiguravajućeg društva. Obrana je tvrdila da je pretraga bila nezakonita jer policija u tom trenutku nije imala nalog, no sud je taj prigovor odbacio, piše Sky News.

Podsjetimo, Brian Thompson ubijen je 4. prosinca 2024. godine dok je koračao prema hotelu u New Yorku na godišnju konferenciju investitora. Snimke nadzornih kamera zabilježile su trenutak kada mu maskirani napadač prilazi s leđa i puca. Posebnu težinu slučaju dalo je otkriće da su na streljivu bile ispisane riječi "odgoda", "uskratiti" i "svjedočiti", što su istražitelji protumačili kao jasan motiv i osvetu zbog načina na koji osiguravateljske kuće izbjegavaju isplatiti odštete korisnicima.

Pokušaj izvlačenja iz zatvora

Ovaj slučaj, koji od početka prate bizarne okolnosti, dobio je novi nastavak samo dan prije presude o smrtnoj kazni. Naime, uhićen je 36-godišnji Mark Anderson koji se lažno predstavljao kao agent FBI-a. On je pokušao osloboditi Mangionea iz zatvora tvrdeći da ima dokumentaciju koju je potpisao sudac, no policajci su ga brzo razotkrili. Kod njega su pronađeni neobični predmeti, uključujući vilicu za roštilj i oštricu sličnu rezaču za pizzu.

Dok tužitelji imaju rok od 30 dana za žalbu na odluku sutkinje Garnett, pripreme za suđenje se nastavljaju. Izbor porote u saveznom slučaju trebao bi započeti 8. rujna, no tužitelji s Manhattana traže da državno suđenje započne već početkom srpnja.