Kuba najavila velike promjene

Kuba je u četvrtak predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koji predviđa liberalizaciju dijela ekonomije, uključujući mogućnost osnivanja više tvrtki, otvaranje privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor.

Premijer Manuel Marrero predstavio je zastupnicima u parlamentu paket od 176 mjera, poručivši da reforme ne znače odustajanje od socijalističkog modela, nego, kako je istaknuo, predstavljaju preduvjet za njegovo očuvanje.

Među ključnim promjenama predviđa se mogućnost da Kubanci posjeduju više tvrtki, otvaranje prostora za strana ulaganja u privatni sektor te uspostava privatnog bankarskog sustava.

Planirane su i promjene u poljoprivredi i turizmu te reorganizacija državne uprave.

U turizmu, koji su američke sankcije posebno teško pogodile, planira se širenje prostora za ulaganja i poslovne aktivnosti, uključujući i dosad ograničena područja poput stare havanske gradske jezgre i arhipelaga Los Cayos.

Privatnom sektoru omogućila bi se kupoprodaja nekretnina, dok bi kubanskim i stranim ulagačima bilo dopušteno stjecanje udjela u državnim poduzećima, iako zasad nije precizirano na koje bi se tvrtke to odnosilo.

Sjedinjene Američke Države posljednjih mjeseci pojačale su gospodarski pritisak na Kubu nizom sankcija, s ciljem poticanja političkih i ekonomskih reformi. Za sada nije poznato u kojoj bi mjeri predložene mjere bile u skladu sa zahtjevima Washingtona.

Odnosi Washingtona i Havane napeti su još od revolucije iz 1959. godine, koju je predvodio Fidel Castro.