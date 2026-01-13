Putinov glavni propagandist poziva na novu specijalnu vojnu operaciju: "Ovo je proba za buduće akcije"

Voditelj ruske državne televizije Vladimir Solovjov u nedjelju je pozvao Rusiju da pokrene "specijalnu vojnu operaciju" protiv Armenije.

Uspoređujući situaciju u Armeniji s Venezuelom u zajedljivom monologu, Solovjov je rekao: "Za nas su događaji u Armeniji mnogo bolniji od onih u Venezueli. Gubitak Armenije je ogroman problem."

"Trebali bismo jasno odrediti svoje ciljeve. Vrijeme za igre je prošlo. Dovraga s međunarodnim pravom i globalnim poretkom", dodao je.

Solovjov smatra da, ako je bilo potrebno započeti vojnu operaciju u Ukrajini radi ruske nacionalne sigurnosti, na temelju istih razloga može se započeti vojna operacija i na "drugim točkama zone interesa".

Izraz "specijalna vojna operacija" eufemizam je Moskve za rat u Ukrajini.

Vladimir Solovjov Foto: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Armensko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u ponedjeljak da je ruski veleposlanik u Armeniji, Sergej Kopyrkin, dobio poziv zbog zapaljivih izjava. Glasnogovornik ministarstva rekao je da je u noti veleposlaniku naglasio da takve primjedbe "predstavljaju neprihvatljivo zadiranje u suverenitet Republike Armenije... i grubo krše temeljna načela prijateljskih odnosa između Armenije i Rusije".

Armenski političari također su uzvratili, a Arusyak Julhakyan, zastupnik vladajuće stranke Građanski ugovor, opisao je komentare kao "neprijateljsku manifestaciju prema Armeniji", prenosi OC Media. Ruben Rubinyan, potpredsjednik armenskog parlamenta, usporedio je Solovjovljev govor s ​​"lajanjem psa", dok je bivši premijer Aram Sargsyan osudio "prijedloge da se Armenija pretvori u rusku zonu utjecaja i podvrgne vojnoj sili".

Arman Babajanyan, vođa stranke Za Republiku, opisao je komentare kao "izravan signal" iz Rusije i "opravdanje prava na upotrebu sile i prisile".

Solovjovljeva televizijska emisija blokirana je u Armeniji od 2024. godine nakon što je pojačao ratobornu retoriku protiv te države i premijera Nikole Pašinjana.

Državni propagandist također je često pozivao Moskvu da lansira nuklearno oružje na Ukrajinu i europske prijestolnice te je rat opisivao kao "sveti".

Strah u Uzbekistanu

U rujnu je slično zaprijetio novom "specijalnom vojnom operacijom" u Azerbajdžanu, opisujući događaje na Južnom Kavkazu kao golem problem.

Kontroverzne izjave Vladimira Solovjova, koji sugerira da bi Moskva mogla pokrenuti "specijalne vojne operacije" u Srednjoj Aziji i Armeniji, izazvale su snažnu reakciju u Uzbekistanu, gdje znanstvenici, novinari i politički analitičari upozoravaju da takva retorika odražava opasne političke tendencije.

Sherzodkhon Qudratkhodja, uzbekistanski politolog i profesor, Solovjovljevu upotrebu fraze "naša Azija" opisao je kao kolonijalnu retoriku koja dehumanizira nacije i zanemaruje granice, piše The Times of Central Asia.

"U politici na visokoj razini takve izjave nisu samo filozofija, one su probe za buduće akcije", dodao je.