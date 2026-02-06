Tko je ušao u Epsteinovu ćeliju u noći njegove smrti? Jedan detalj ruši službene teorije

Novoobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa otkrivaju nove detalje iz noći smrti Jeffreyja Epsteina, uključujući zapažanje istražitelja o neidentificiranom narančastom obliku koji se kretao stubištem prema izoliranom i zaključanom katu na kojem se nalazila njegova ćelija.

Prema zapisniku promatranja nadzornih snimaka iz Metropolitanskog popravnog centra u New Yorku, istražitelji su uočili bljesak narančaste boje koji se oko 22:39 sati 9. kolovoza 2019. kretao stepenicama prema L razini, gdje je Epstein bio smješten. U dokumentu se navodi da je moguće da se radi o zatvoreniku koji je doveden na tu razinu, što predstavlja detalj koji ranije nije bio službeno spominjan.

Istodobno, memorandumi pokazuju razilaženja u tumačenju iste snimke između FBI-a i Ureda glavnog inspektora Ministarstva pravosuđa. Dok je FBI u svom zapisniku nejasnu figuru opisao kao mogućeg zatvorenika, Ured glavnog inspektora zabilježio ju je kao neidentificiranog policajca koji je, prema njihovoj procjeni, nosio narančastu posteljinu ili zatvoreničko rublje.

U konačnom izvješću glavnog inspektora navedeno je da se neidentificirani službenik pojavio na stubištu oko 22:39, a zatim ponovno u vidokrugu kamere oko 22:41. Identitet te osobe nikada nije službeno utvrđen.

Službeni izvještaji navode da je Epstein počinio samoubojstvo nešto prije 6:30 ujutro 10. kolovoza, kada je njegovo tijelo pronašao zatvorski službenik koji mu je donosio doručak. Točno vrijeme smrti nikada nije precizno utvrđeno. Vlasti su više puta tvrdile da nitko nije ušao u Epsteinovu ćeliju tijekom noći njegove smrti, a tadašnji državni odvjetnik Bill Barr i bivši zamjenik ravnatelja FBI-a Dan Bongino ranije su javno tvrdili da nadzorne snimke jasno pokazuju da je Epstein bio jedina osoba u tom dijelu zatvora.

Međutim, CBS News je još ranije proveo neovisnu analizu dostupnih snimaka te konzultirao stručnjake za videoanalizu, koji su zaključili da kretanje narančaste figure više odgovara zatvoreniku ili osobi u zatvoreničkoj odjeći nego zatvorskom čuvaru. Novi dokumenti dodatno otvaraju pitanja o događajima u blizini Epsteinove ćelije u ključnim satima te noći.

Jedina kamera za koju se zna da je radila te večeri bila je postavljena tako da je djelomično zaklanjala prilaz Epsteinovom katu. Zbog kuta snimanja nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi je li netko mogao ući na kat, a da pritom ne bude jasno vidljiv. Istražitelji su se u velikoj mjeri oslanjali upravo na tu snimku pri rekonstrukciji vremenske linije.

Dokumenti, kojih je Ministarstvo pravosuđa prošlog tjedna objavilo više od tri milijuna stranica, nude i dodatne detalje o stanju u Jedinici za specijalno stanovanje (SHU) tijekom noći. Više zatvorenika reklo je istražiteljima da su u ćelijama koristili droge, uključujući marihuanu i sintetičku supstancu K2, za koju su naveli da je bila česta u toj jedinici.

Te noći u SHU-u su bila raspoređena dva policajca, Tova Noel i Ghitto Bonhomme. Bonhomme, prema iskazima, radio je više uzastopnih smjena i navodno spavao tijekom dijela dužnosti između 22 sata i ponoći. Istražitelji su također ispitivali Noel zbog neobjašnjivog neslaganja u broju zatvorenika, koji je tijekom noći pao sa 73 na 72, no ona je rekla da se promjene ne sjeća.

Niti jedan od policajaca nije izravno ispitan o narančastoj figuri sa snimke. Bonhomme je izjavio da se ne sjeća razdoblja između 22 sata i ponoći te da bi ulazak službenika samostalno na Epsteinov kat predstavljao kršenje pravila.

U internom dokumentu uključenom u objavu spominje se mogućnost da je službenik, za kojeg se pretpostavlja da je Noel, nosio posteljinu ili odjeću zatvorenika na kat. Noel je to u razgovoru s istražiteljima kategorički zanijekala, navodeći da dijeljenje posteljine nije dio njezinih dužnosti.

Bonhommea je u ponoć zamijenio policajac Michael Thomas, koji je nekoliko sati kasnije pronašao Epsteinovo tijelo. Thomas i Noel nisu obavili obvezna prebrojavanja zatvorenika u 3 i 5 sati ujutro, niti su izvršili redovite provjere Epsteinova stanja. Kasnije su optuženi za krivotvorenje zapisa, no savezni tužitelji odustali su od optužbi u zamjenu za suradnju.

Thomas je istražiteljima rekao da je Epsteina pronašao ubrzo nakon 6:30 ujutro, visećeg u ćeliji, no nije se mogao sjetiti detalja vezanih uz omču. Omča koja je navodno korištena nikada nije definitivno identificirana, a kasnije je utvrđeno da predmet pronađen na mjestu događaja nije bio onaj kojom je Epstein umro.

Ured glavnog medicinskog istražitelja New Yorka pregledao je snimke šest dana nakon smrti i zaključio da su previše mutne za identifikaciju osoba, a nekoliko sati kasnije Epsteinova smrt službeno je proglašena samoubojstvom. Procjena vremena smrti nikada nije objavljena.

Forenzički patolog Michael Baden, kojeg je angažirao Epsteinov brat, ranije je izjavio da je Epstein vjerojatno bio mrtav nekoliko sati prije nego što je pronađen, no da je to nemoguće točno utvrditi jer je tijelo premješteno.

Novi dokumenti ponovno su potaknuli pitanja o proturječnostima u službenim izvješćima i o tome što se točno događalo u satima koji su prethodili smrti jednog od najkontroverznijih zatvorenika u američkom sustavu.