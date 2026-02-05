Studenti se s ovim susreću gotovo svakodnevno, zagrebački fakultet predstavio je vodič: "Reakcije su pozitivne"
Piše DNEVNIK.hr,
05. veljače 2026. @ 20:11
komentari
Kako pravilno koristiti umjetnu inteligenciju, osmislili su na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
Podijelite
Nepravilna upotreba, plagiranje, zamjena znanja ili korištenje jednog od alata umjetne inteligencije bez dopuštenja, samo su neke od smjernica koje studenti ne bi trebali koristiti. A s alatima umjetne inteligencije susreću se gotovo svakodnevno.