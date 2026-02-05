Studenti se s ovim susreću gotovo svakodnevno, zagrebački fakultet predstavio je vodič: "Reakcije su pozitivne"

Nepravilna upotreba, plagiranje, zamjena znanja ili korištenje jednog od alata umjetne inteligencije bez dopuštenja, samo su neke od smjernica koje studenti ne bi trebali koristiti. A s alatima umjetne inteligencije susreću se gotovo svakodnevno.

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predstavili su vodič kojim studente žele usmjeriti kako pravilno koristiti alate umjetne inteligencije, ali i kako promijeniti način učenja.

Jedan od inicijatora vodiča kaže da AI alati pomažu i u pripremi nastave, ali i da je moguća promjena u provedbi ispita.

Studenti medicine konzultacije su zamijenili umjetnom inteligencijom, kao i dodatnim objašnjenima. Tek nekolicina koristi za pisanje akademskih radova.



Umjetna inteligencija mogla bi pomoći budućim liječnicima u otkrivanju brojnih bolesti.

Vodič za studente dodatno će napredovati, a u budućnosti se planira i edukacija studenata na fakultetima diljem Hrvatske.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Koprivnjaka.