Kinezi izradom Lidara "u boji" napravili novu prekretnicu i potpunu autonomiju vozila doveli na korak do stvarnosti

Hesai Group, najveći svjetski proizvođač lidarskih senzora za vozila, predstavio je tehnologiju za koju tvrdi da podiže autonomnu vožnju na višu razinu omogućavanjem detekcije boja radi pouzdanijeg prepoznavanja objekata. Riječ je o njihovoj 6D platformi, koja proširuje postojeće mogućnosti mjerenja X, Y i Z koordinata, reflektivnosti i brzinu, sada i na boju.

Ta tvrtka sa sjedištem u Šangaju navodi da će njezini ETX lidarski senzori, čije se pojavljivanje na tržištu očekuje u drugoj polovici 2026. godine, biti prvi koji nude takve mogućnosti. "To nije nikakav marketinški trik. To je temeljna inovacija, nešto što nitko koga ja poznajem dosad nije napravio", rekao je na nedavnom medijskom brifingu David Li Yifan, izvršni direktor te tvrtke, a prenosi South China Morning Post (SCMP).

Stručnjaci impresionirani

Analitičari Deutsche Banka istaknuli su pak da taj novi lidarski sustav uklanja potrebu za složenim spajanjem podataka ili zaključivanjem, omogućujući autonomnim sustavima prepoznavanje obojenih objekata poput semafora, linija na cesti i građevinskih znakova bez "pogađanja".

"Tehnologija uklanja potrebu za složenim spajanjem ili zaključivanjem, što znači da sustav autonomne vožnje više ne mora 'pogađati' pri identifikaciji ključnih obojenih objekata poput semafora, cestovnih linija ili građevinskih znakova," navodi se u istraživačkoj bilješci Deutsche Banka, koji prenosi SCMP. Isto tako se dodaje da će ta sposobnost "značajno unaprijediti" prostornu inteligenciju modela umjetne inteligencije.

Tko će biti prvi?

Hesai nije objavio koji će proizvođači automobila prvi koristiti ETX senzore, ali navodi da planira smanjenje troškova širenjem proizvodnih kapaciteta. Sustav radi s njihovim vlastitim čipom Picasso te uređajem Kosmo za 3D snimanje prostora, opisanom kao "oko fizičke umjetne inteligencije".

Tvrtka, čiji su klijenti svih deset najvećih kineskih proizvođača automobila, ostvarila je 2025. neto dobit od oko 59 milijuna eura, nakon gubitka od oko 13 milijuna eura godinu ranije. Isporuke su porasle 223% na 1,62 milijuna jedinica, a kapacitet se planira udvostručiti na četiri milijuna.

Kako bi stekli prednost na nemilosrdnom tržištu EV-a, gotovo svi kineski proizvođači aktivno razvijaju automobile s potpuno autonomnim sustavom vožnje. U tom smislu, službeni Peking je u prosincu 2025. godine dao zeleno svjetlo za izgradnju električnih vozila s autonomnom vožnjom razine 3 (L3) kineskim proizvođačima EV-a.

Razina autonomije L3 znači da vozilo s tom razinom tehnologije može samostalno upravljati pod unaprijed definiranim uvjetima, iako vozač mora u svakom trenutku biti spreman preuzeti kontrolu ako je potrebno. Razine autonomne vožnje prema međunarodnom standardu protežu se od L0 do L5, gdje razina 5 predstavlja 100 posto autonomno vozilo.

Početkom ožujka smo isto tako pisalo o tome da kineski proizvođač električnih vozila Xpeng traži da se zapravo preskoči razina L3 i odmah skoči na razinu L4, jer je dostupna tehnologija dosegla prekretnicu u tom smislu.