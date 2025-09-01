Obavijesti Foto Video Pretražite
Sve veći kapaciteti

Skinuli su Amerikance s vrha: "Imaju najveću mornaricu na svijetu, pitanje je koliko su spremni..."

01. rujna 2025.
Kineska mornarica
Kineska mornarica Foto: Afp
Kineska brodogradilišta proizvode više od 60 posto svjetskih naružbi, a jačanje mornarice poseban je problem za jednu državu.
