Kim Jong-un pohvalio vojnike: "Ovo je definicija vrhunca odanosti naše vojske"

Kim Jong-un pohvalio je u govoru ovog tjedna sjevernokorejske vojnike koji su se ubili detonirajući granate boreći se za Rusiju protiv Ukrajine.

Rekao je da su oni koji su se "bez oklijevanja odlučili za samouništavanje, samoubilački napad, kako bi obranili veliku čast" heroji.

Južna Koreja procjenjuje da je najmanje 15.000 Sjevernokorejaca poslano kako bi pomogli Rusiji u ponovnom osvajanju dijelova zapadnog Kurska, a do sada je ubijeno više od 6.000 ljudi, piše BBC.

Obavještajne agencije i prebjezi rekli su da su vojnici dobili naredbu Pjongjanga da se ubiju kako ih Ukrajinci ne bi zarobili.

"Njihova samožrtva ne očekuje nikakvu naknadu i odanost ne očekuje nagradu... Ovo je definicija vrhunca odanosti naše vojske", rekao je Kim u ponedjeljak u Pjongjangu dok je otkrivao spomenik palim vojnicima, izvijestila je državna agencija KCNA.

U Sjevernoj Koreji vojnike uče da je zarobljavanje čin izdaje.

Ranije ove godine, južnokorejska televizija MBC emitirala je program u kojem su sudjelovala dva sjevernokorejska ratna zarobljenika u Ukrajini, od kojih je jedan pred kamerama rekao da žali što si nije oduzeo život.

"Svi ostali su se digli u zrak. Ja sam podbacio", rekao je zatvorenik.

Seulska Nacionalna obavještajna služba izjavila je prošle godine da su pronašli bilješke o preminulim sjevernokorejskim vojnicima koje ukazuju na ovu ekstremnu praksu.