Europska nagrada Barbari Matejčić za sjajan tekst o fotografiji zločina

Novinarka Barbara Matejčić dobitnica je posebne Europske nagrade za novinare 2026., za već višestruko nagrađivanu seriju istraživačkih tekstova "Ubojstvo za fotografiju" o pričama iza fotografija pogubljenja tijekom rata u BiH, izvijestilo je Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

"Fascinantna priča koja okreće mnogo dosad neprevrnuto kamenje. Zaista impresivan novinarski napor koji je vrlo moćan i rijedak. Fantastičan izvještaj sa savršenom dramaturgijom", istaknuto je u obrazloženju žirija.

Fotograf iz Beograda 1992. godine zabilježio je čin pogubljenja tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a Reutersove fotografije objavljene su širom svijeta te su osvojile nagradu World Press Photo.

Trideset godina pitanja su ostajala nepostavljena. Kako je fotograf mogao svjedočiti i zabilježiti ubojstvo s tako bliske udaljenosti, kroz toliko kadrova? Zašto je ubojica to dopustio? Je li prisutnost kamere oblikovala ono što se dogodilo?

"Oslanjajući se na gotovo trideset izvora iz prve ruke, uključujući fotografa, počinitelja, obitelj žrtve, urednike Reutersa i članove porote World Press Photo iz 1993., kao i sudske spise i dokumentaciju o ratnim zločinima, istraga Barbare Matejčić napokon ih pita", navedeno je.

HND ističe kako su u Lisabonu dodijeljene i ostale Europske nagrade za novinare 2026. godine, pri čemu dobitnici predstavljaju najbolje što je nezavisno novinarstvo u Europi proizvelo u godini obilježenoj institucionalnim neuspjehom, demokratskim pritiscima i trajnom hrabrošću novinara koji nisu htjeli prihvatiti ono što su moćnici radije skrivali.

Radovi podsjećaju što novinarstvo može postići

"Ovogodišnje nagrade nude inspirativan prikaz upornog i društveno angažiranog izvještavanja, slaveći novinare koji duboko zaranjaju u složene stvarnosti i pomažu nam povezati točke u vremenu vrtoglavih šokova i transformacija", rekla je predsjednica žirija Europske nagrade za novinare Natalie Nougayrède.

Mnogi od ovih radova ukorijenjeni su u ljudskom iskustvu, ispričani s pažnjom i promišljenošću, dodala je.

"Zajedno služe kao podsjetnik na ono što živahno, odlučno novinarstvo može postići i kako Europska nagrada za novinare može pomoći u izgradnji osjećaja zajedničke svijesti diljem našeg kontinenta", istaknula je Nougayrède.

Na nagradni natječaj pristiglo je više od 800 prijava iz 44 zemlje za pet kategorija nagrada, a nagrade su u iznosu od 10 tisuća eura.

Nagrada za izvanredno izvještavanje dodijeljena je za rad "Što nam rane govore", autora Maud Effting i Willema Feenstre (Nizozemska).

Nagrada za inovativno novinarstvo pripala je radu "Madež ili rak? Algoritam koji pogriješi u jednom od tri melanoma i briše pacijente tamne kože", autora Ángela Bernardo, María Álvarez del Vayo, Carmen Torrecillas i Adrián Maqueda (Španjolska).

Nagrada za istraživačko novinarstvo dodijeljena je za rad "Zavjera Brother D – Razotkrivanje međunarodnog prikrivanja zlostavljanja djece koje je djecu u Africi ostavilo izloženima predatoru desetljećima", autora Michaela O’Farrella (Irska).

Nagrada za novinarstvo o migracijama dodijeljena je za "Djeca bez pratnje spavaju na podu u smjenama u grčkim ‘Model kampovima’. EU je svjesna", autora Lydije Emmanouilidou, Corine Petridi, Luděka Stavinohe, Stavrosa Malichudisa, May Bulman, Iliane Papangeli, Galatije Iatraki, Lorenza Naegelija, Osame Abdullaha i Lukasa Haeuptlija (Grčka i Švicarska).

Nagrada za javni diskurs otišla je za "Ne opet!" autorice Kerstin Kohlenberg (Njemačka).