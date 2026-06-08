UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Mučni prizori iz Dvora: "Bilo je kao iz horora, mučenički su umirali"

"Volontiram 30 godina i nikad nisam doživjela ovakvo nešto", govori nam Diana Primožić iz Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis, koja je bila među grupom volontera koja je preuzela pse iz Dvora. Prizori se teško mogu opisati riječima, a fotografije su uznemirujuće.

Hrvatsku je šokirao još jedan slučaj možda i dugogodišnjeg zlostavljanja i ubijanja pasa koji je otkriven u Dvoru. Voditeljici udruge za zaštitu životinja Anima Dvor određen je jednomjesečni istražni zatvor – osumnjičena je za kaznena djela povrede djetetovih prava i mučenje i ubijanje 50 pasa. No ta bi brojka mogla biti i puno veća.

Volonteri su u nedjelju došli preuzeti preživjele pse u objekt u kojem ih je 46-godišnjakinja držala. Dočekao ih je, blago rečeno, užas. Agroproteinka, tvrtka koja zbrinjava nusproizvode životinjskog podrijetla, već je bila na terenu, no oni su, obilazeći prostor dok su pregledavali čipove i raspoređivali pse, primijetili i vreće smeća razbacane okolo. Pokazalo se da su u njima leševi i kosturi većeg broja pasa.

Užas u Dvoru - 9 Foto: DNEVNIK.hr

"Prizor je bio kao iz horora, neopisiv smrad leševa, životinje su dugo umirale od gladi i žeđi. Jele su leševe – vidjeli smo dva psa kako jedu glavu trećega. Čuli smo da je imala i svinju – ona se sigurno nije mogla izboriti s njima, iscrpljenima od gladi, i ne želimo ni znati što se dogodilo. Životinje inače to nikad ne rade, morali su umirati od gladi i žeđi da bi se ovo dogodilo", priča nam Primožić.

Užas u Dvoru - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Užas u Dvoru - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pronašli su ukupno 35 živih pasa, u jako lošem stanju. 28 ih je već zbrinuto, a ostale će tijekom današnjeg dana uhvatiti te će ih preuzeti jedna od udruga. No rečeno im je da ih je ukupno 65.

"Tu je i velik broj kostura, a vjerujemo da nedostaje barem 25 pasa, što znači da ih je ubila barem 60. Teško ih je pronaći, neki su leševi svježi, neki su stari mjesecima. Neki su bili zatočeni u boksovima toliko malima da se nisu mogli micati. Prije ovog otkrića, kad je zadnji put prikupljala sredstva, ljudi koji ju prate rekli su da ih je kod sebe imala 90. A bilo je tu i drugih životinja", rekli su iz Udruge.

Užas u Dvoru - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Užas u Dvoru - 7 Foto: DNEVNIK.hr

Kažu, zbog novih su tragova zvali policiju, koja je sad ogradila područje i provodi uviđaj. Navodno nisu intervenirali ni zbog pasa, ni zbog zanemarivanja djeteta, te je ovaj slučaj, kao i nedavni na Učki, otkriven "slučajno".

"Imali smo i ranije susreta s njom, ali kao i kod svakog hoardera (sakupljača), vrlo je teško bilo od nje uzimati pse, skupljala ih je. Jasno je da se jedna osoba ne može brinuti o toliko životinja, mora postojati zakon", dodaje Primožić.

Istaknula je da su svi psi na sigurnom, primili su pomoć i zbrinuti su. Kapacitet Skloništa za životinje Sisak je pun, ali su sve pse preuzele i zbrinule registrirane udruge Vis Vitalis, Merida, Micka, Rina i Snoopy. Važno je naglasiti da je cijeli proces išao preko registriranih skloništa: Društva za zaštitu životinja Rijeka, Azila Osijek – Udruga Pobjede i Udruge Fido. Sve će regulirati i općina Dvor.

O slučaju smo poslali upit i policiji te ćemo objaviti odgovor čim ga dobijemo.

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