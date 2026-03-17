Sjeverna Koreja zarađuje milijarde kroz vojnu suradnju s Rusijom u ratu u Ukrajini

Novo južnokorejsko istraživanje sugerira da vojna suradnja Sjeverne Koreje s Rusijom donosi znatno veće prihode nego što se dosad pretpostavljalo, što bi moglo promijeniti učinak međunarodnih sankcija na tu zemlju.

Studija objavljena 13. ožujka u Institutu za nacionalnu sigurnosnu strategiju u Seulu analizira financijske učinke suradnje između Pjongjanga i Moskve od 2023. godine nadalje. Zaključuje da prihodi od raspoređivanja vojnika i izvoza oružja mogu ublažiti sankcije usmjerene na ograničavanje pristupa Sjeverne Koreje stranim valutama.

Prema navedenom istraživnaju, Sjeverna Koreja počela je slati vojno osoblje u Rusiju u listopadu 2024. godine, pri čemu su provedena četiri raspoređivanja. Smatra se da je poslano više od 20.000 ljudi, uključujući borbene postrojbe i inženjerijske jedinice.

Podaci iz otvorenih izvora i satelitske snimke upućuju na to da su isporuke oružja prethodile tim raspoređivanjima i odvijale se paralelno s njima. Navodno su uključivale topničko streljivo, višecijevne raketne sustave, samohodne topničke sustave i balističke projektile prevožene u kontejnerima.

Neutraliziranje sankcija

"Ako Sjeverna Koreja u potpunosti naplati naknadu za raspoređivanje vojnika i izvoz oružja, očekuje se da će temeljni ekonomski učinak sankcija protiv Sjeverne Koreje, smanjenje priljeva stranih valuta, biti neutraliziran", ističe u navedenom istraživanju Lim Soo-ho, viši istraživač u spomenutom južnokorejskom institutu, a prenosi portal Defence Blog.

Studija procjenjuje ukupne prihode između kolovoza 2023. i prosinca 2024. godine na 7,06 do 13,26 milijardi eura. Oko 570 milijuna eura odnosi se izravno na isplate povezane s raspoređivanjem, uključujući plaće i naknade za poginule. Budući godišnji prihod samo od raspoređivanja mogao bi doseći približno 515 milijuna eura.

"Potvrđena naknada ograničena je na fizičku robu koju je lako uočiti vizualno ili putem satelita", naglasio je Lim. Dodao je da većina naknada vjerojatno uključuje "osjetljive vojne tehnologije ili povezane precizne komponente i materijale koje je teško uočiti satelitskim putem."

Istraživanje zaključuje da bi prijenosi tehnologije mogli imati ključnu ulogu u modelu kompenzacije, a sama priroda tog sustava plaćanja otežava provjeru međunarodnim stručnjacima, dok s druge strane potencijalno jača vojne i industrijske sposobnosti Sjeverne Koreje.