Otkriven velik problem za pacijente, ali i hitne službe: "Isto ću postupati i sljedeći put. Do kada? Do nekog smrtnog slučaja..."

Pala je bura, ali da se problemi gurnu pod tepih, neće dopustiti oni koji su riskirali i na vlastitu odgovornost početkom mjeseca prevezli hitne životno ugrožene pacijente s odsječenog otoka Paga u prtljažniku osobnog automobila. Odlučili su to na licu mjesta iz jednostavnog razloga...

"Da dobije ono što i zaslužuje – medicinsku skrb. Svi je zaslužujemo valjda... Ponovno ću ja isti način pristupanja imati prema idućoj situaciji. Dokad, ne znam, dok ne dođe do nekog smrtnog slučaja, pa onda nekom zapne za oko da se to mora riješiti", kaže Karlo Bukša, zapovjednik JVP-a Pag.

Zdravstveni sustav tvrdi da protokol o postupanju postoji i da je baš zbog takvih izvanrednih situacija revidiran na sastanku sa žurnim službama održanom prije točno godinu dana.

"Protokoli postoje i, prema informaciji koju sam saznala ispred Zavoda za hitnu medicinu, upravo jedan od takvih formi protokola je i za otok Pag. Lokalne zajednice još imaju lokalnu prilagodbu", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić početkom travnja.

"Radi se o jednom internom sastanku s vatrogascima i policijom u kojem smo se usuglasili oko postupka i načina na koji ćemo prevoziti pacijente preko Paškoga mosta u takvim situacijama izuzetno jakog vjetra, ovom slučaju bure", kaže Mladen Olujić, v. d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Domaćin tog radnog sastanka tvrdi – ništa na njemu nije potpisano.

"Jedino što ja imam od papira je poziv na sastanak tog 4. 3. Osvrnut ću se na tu izjavu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije vezano za taj sastanak – nikakav protokol nije donesen za izvanredne situacije", kaže Bukša.

Od Županijskog zavoda Dnevnik Nove TV tražio je da se službeni dokument dostavi crno na bijelo, ali nije ga dobio – razlog je za drugu stranu jasan.

"Pisanim putem ga nisam poslao jer je to naš interni dogovor, protokol i nije u tom slučaju, na neki način, za javnost", rekao je Olujić.

"Čisto se raspravljalo i dovela u bit ta problematika u slučaju loših vremenskih uvjeta, kako postupati. I ništa nismo definirali. Nije na nama da donosimo protokole", smatra Bukša.

Ovaj slučaj, nasreću, imao je pozitivan ishod, ali kako ne bi o tome ovisilo, najavljuju nove sastanke i rješenje tog problema.

"Sigurno ćemo ići s nabavkom vozila koje će biti adekvatno za prijevoz pacijenata preko Paškoga mosta u slučaju olujnog vremena, dakle bure", kaže Olujić.