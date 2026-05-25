Stručnjak tvrdi: Četiri ruska vojna satelita sada imaju u dometu vojni satelit koji koriste NATO i Ukrajina

Ruska satelitska aktivnost u niskoj Zemljinoj orbiti privlači pozornost, nakon što su četiri ruska vojna satelita promijenila svoje putanje kako bi se poravnala s finsko-američkim radarskim satelitom za snimanje ICEYE-X36, koji koriste zapadni NATO partneri.

Pomicanja tih ruskih vojnih satelita su utvrđena pomoću javno dostupnih podataka o praćenju orbita, a o tome je prvi izvijestio Greg Gillinger, umirovljeni časnik američkog ratnog zrakoplovstva za svemirske obavještajne poslove, u biltenu Integrity Flash, koji objavljuje tvrtka Integrity ISR, opisana kao organizacija koja pruža "operativnu potporu dokazanu u borbenim uvjetima i vrhunsku obuku koja unaprjeđuje uspješnost misija u područjima ISR-a (obavještajni rad, nadzor i izviđanje), kibernetike, svemira i ciljanja".

Ruski vojni sateliti Kosmos 2610 do 2613, lansirani 16. travnja raketom Soyuz-2.1b iz kozmodroma Pleseck, tijekom proteklog tjedna promijenili su nagib svojih orbita za manje od jednog stupnja. Iako se čini malom, takva promjena orbite zahtijeva veliku količinu energije, usporedivu s onom potrebnom za podizanje satelita na orbitu više od 160 kilometara višu od postojeće.

Stiže i još jedan ruski satelit

Sateliti su sada postavljeni tako da redovito prolaze u blizini ICEYE-X36, dijela konstelacije finsko-američke tvrtke ICEYE koja pruža radarske snimke američkoj vojsci, europskim vladama i ukrajinskim snagama. ICEYE upravlja radarskim satelitima sa sintetičkom aperturom koji mogu snimati Zemlju s razlučivošću do 16 centimetara, što odgovara veličini grejpa.

Udaljenost između ruskih satelita Kosmos i satelita ICEYE-X36 sada se kreće od oko 500 metara do 22 kilometra, pri čemu svi orbitiraju na visini od približno 547 kilometara.

Gillinger navodi da bi ruski operateri mogli dodatno precizirati pozicioniranje kroz "manje prilagodbe" ekscentriciteta orbite i srednje visine, prenosi portal Ars Technica. Peti satelit iz istog lansiranja također navodno izvodi slične manevre, kako bi se približio satelitu ICEYE-X36, uz procjene da se koriste tehnike koje upućuju na operacije bliskog prilaska i susreta u orbiti.

Vojni analitičari povezuju takve postupke s ranijim ruskim praksama ko-planarnog poravnavanja s američkim satelitima Nacionalnog ureda za izviđanje (NRO) tipa Keyhole. Slične aktivnosti zabilježene su, i u niskoj Zemljinoj, i geostacionarnoj orbiti, uključujući jedan ruski vojni satelit na visini većoj od 35.000 kilometara koji nadzire inspekcijski satelit američkih Svemirskih snaga.

"Ne znamo koje su namjere Rusije ni sposobnosti ovih satelita. Međutim, manevriranje u ko-planarnu orbitu je zabrinjavajuće. Usklađivanje ravnine prvi je korak u provođenju operacija bliskog prilaska i susreta, koje su vjerojatno nužne kako bi ruski sateliti mogli ciljati (kinetički ili nekonetički) ICEYE-X36. Ne znamo ukupni kapacitet goriva satelita, no utrošak tijekom ovih manevara dokaz je da su sateliti sposobni za visokenergijske manevre. Takva sposobnost nije uobičajena za satelite koji obavljaju standardne misije promatranja Zemlje, prikupljanja signala ili komunikacija", pojasnio je Gillinger.

Tvrtka ICEYE nije odgovorila na upite navedenog portala.