"Kao da imamo posla s petogodišnjakom": Generali izbezumljeni Trumpovim idejama

Donald Trump navodno je naredio svojim zapovjednicima specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, no tom se prijedlogu oštro protive visoki vojni dužnosnici Sjedinjenih Država.

Prema izvorima, politički "jastrebovi" u okruženju američkog predsjednika, predvođeni njegovim političkim savjetnikom Stephenom Millerom, ohrabreni su uspjehom operacije hvatanja venezuelskog čelnika Nicolása Madura te zagovaraju brzo djelovanje kako bi SAD preuzeo kontrolu nad Grenlandom prije nego što potez povuku Rusija ili Kina.

Britanski diplomati vjeruju da Trumpa dodatno motivira i želja da skrene pozornost američkih birača s problema u američkom gospodarstvu uoči međuizbora kasnije ove godine, nakon kojih bi mogao izgubiti kontrolu nad Kongresom u korist demokrata. Međutim, takav dramatičan potez doveo bi ga u izravan sukob s britanskim premijerom Keirom Starmerom i mogao bi učinkovito izazvati kolaps NATO-a, piše Daily Mail.

Izvori tvrde da je Trump zatražio od Zajedničkog zapovjedništva za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije, no tome se protive načelnici stožera upozoravajući da bi takva operacija bila nezakonita te da za nju ne bi postojala potpora Kongresa.

Jedan izvor navodi kako su vojni vrh i savjetnici pokušali odvratiti Trumpa nudeći manje kontroverzne opcije, poput presretanja ruskih "brodova duhova" – tajne mreže stotina plovila kojima Moskva zaobilazi zapadne sankcije ili čak pokretanja napada na Iran.

Diplomati su, prema navodima, već razrađivali ono što nazivaju "eskalacijskim scenarijem", u kojem bi Trump upotrijebio vojnu silu ili takozvanu političku prisilu kako bi prekinuo veze Grenlanda s Danskom. U jednoj diplomatskoj depeši najgori mogući scenarij opisuje se kao onaj koji bi doveo do uništenja NATO-a iznutra.

U depeši se dodaje da neki europski dužnosnici sumnjaju kako je upravo to stvarni cilj tvrdokorne frakcije MAGA pokreta oko Trumpa. Budući da Kongres ne bi dopustio američkom predsjedniku formalno povlačenje SAD-a iz NATO-a, okupacija Grenlanda mogla bi natjerati europske zemlje da same napuste Savez. Ako Trump doista želi okončati NATO, smatraju ti izvori, ovo bi mogao biti najučinkovitiji način da to postigne.

Prema takozvanom kompromisnom scenariju, Danska bi pristala Trumpu dati puni vojni pristup Grenlandu te istodobno uskratiti pristup Rusiji i Kini. Iako SAD već ima širok pristup otoku, takav bi dogovor taj odnos stavio na jasnu pravnu osnovu.

"Europski dužnosnici strahuju da se za Trumpa mogućnost prilika prije međuizbora zatvara tijekom ljeta, zbog čega se očekuje da bi do neke akcije moglo doći prije nego kasnije. Samit NATO-a 7. srpnja nameće se kao prirodan trenutak za postizanje kompromisnog dogovora", navodi se.

Zaključno se ističe da su trenutačne zabrinutosti u vezi s mogućom invazijom potaknute najekstremnijim stavovima Stephena Millera. Položaj Ujedinjenog Kraljevstva pritom se smatra ključnim – hoće li London ostati čvrsto uz europske saveznike ili će se distancirati kako bi prešutno podržao Trumpov pristup.

Jedan diplomatski izvor izjavio je da generali Trumpov plan za Grenland smatraju ludim i ilegalnim, zbog čega ga pokušavaju odvratiti nudeći druge velike vojne operacije. "Kažu da je to kao da imaju posla s petogodišnjakom", dodao je izvor.