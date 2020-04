Kanadski vojni helikopter koji je bio raspoređen na bojnom brodu nestao je nakon vojne vježbe NATO-a kod grčke obale, rekao je kanadski premijer Justin Trudeau.

Trudeau je objavio na Twitteru da je trenutačno u tijeku akcija potrage za helikopterom te da će "nove informacije biti dostupne što je prije moguće".

A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister @HarjitSajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.