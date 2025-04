Kardinal Josip Bozanić najavio je da u četvrtak putuje u Rim, uz nadu da će sudjelovati u jednoj konkregaciji prije sprovoda na kojem će naravno nazočiti. Nakon toga spreman je slijediti sve što mu je predviđeno programom.

Na pitanje po čemu će pamtiti papu Franju, kardinal Bozanić prisjetio se nekih osobnih susreta s njim.

"Sjećam se jednog prizora kad sam bio u svetoj Marti, nije bio toliko službeni pohod apostolskoj palači, razgovarali smo o nekim pitanjima, sasvim jednostavno ovako sjedeći. I onda se on sjetio i pokazao mi jedan kip svetog Josipa i kaže 'Evo ispred ovog kipa jedna kutijica i kad meni pošalju neko pismo kad nešto mole, zagovor ili nešto drugo, ja to napišem na ceduljicu i stavim tu svetom Josipu nek to on riješava", govori kardinal Bozanić.

Također sjeća se zajedničke vožnje u liftu s papom Franjom u istom tom domu svete Marte kad se poglavar katoličke crkve odlučio sam prošetati do aparata za kavu, jer kako je priznao kardinalu Bozaniću, ne voli kad mu drugi rade takve stvari, nego je to volio sam obaviti, a što je baš bila blizina i neposrednost o kojoj svjedoči hrvatski kardinal.

Po kardinalu Bozaniću najvažnija odluka koje će ostati iza pontifikata Franje je to što je stavio naglasak na malog čovjeka, na odbačenog i siromašnog. Sjeća se da je na konklavama jedan od kardinala i prijatelj pape Franje podsjetio upravo izabranog Petrovog nasljednika da ne zaboravi siromašne i misli da se to vidjelo sve ove godine.



Kad je riječ o proglašenju blaženog Alojzija Stepinca svetim što neki katolički vjernici u Hrvatskoj zamjeraju papi Franji, kardinal Bozanić kaže da mu je žao zbog toga.

"S druge strane treba reći ovo da je papa Franjo sa poštovanjem govorio o blaženom Alojziju Stepincu i on je više puta ovako u osobnom razgovoru i nama biskupima rekao vi ga častite, častite ga kao sveca. Osjetio sam da on nije imao nikakve zadrške u sebi o odnosu na svetost blaženog Alojzija Stepinca", tvrdi kardinal Bozanić.

Kad je riječ o tome kakav bi po kardinalu Bozaniću trebao biti novi papa, on vjeruje da je papa već izabran i da ga je već izabrao duh sveti, a da je na kardinalima u konklavi da pronađu tog izabranog.

"Svijetu je potreban papa koji će približiti Boga čovjeku, a to je onaj pravi put i to je ono što čovjek u dubini duše očekuje i traži i mi molimo po toj nakani, pa se udružimo zajedno u toj molitvi", zaključio je kardinal Josip Bozanić.

