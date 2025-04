Iako još nije određeno kad će točno početi konklava, kamere prate kardinale na svakom koraku. Oni su se sastali na trećoj općoj kongregaciji. Sastanci su to na kojima se razgovora o tome kakav bi trebao biti novi papa.

O tome tko će biti sljedeći već se itekako govori. Sto trideset i pet kardinala može birati i biti izabrano za papu. A favorita, ovisno o tome koga se pita, ima više. No dva se imena najviše spominju – Talijan Pietro Parolin i Filipinac Luis Antonio Gokim Tagle.

Pietro Parolin (70) smatra se kompromisom između progresivnih i konzervativnih. Crkveni je diplomat veći dio svog života. Služio je kao državni tajnik pape Franje. Bio je glavni arhitekt približavanja Vatikana Kini i Vijetnamu. Konzervativci su ga tada napali zbog sporazuma o imenovanju biskupa u komunističkoj Kini. Osudio je legalizaciju istospolnih brakova rekavši da je to poraz čovječanstva.

Kardinal Pietro Parolin Foto: Afp

Kardinal Luis Antonioa Tagle Foto: Afp

Filipinca Taglea (68) nazivaju azijskim Franjom. Ako bude izabran, postat će prvi papa iz Azije. Papa Franjo imenovao ga je voditeljem misionarskog ogranka Crkve, odnosno Dikasterija za evangelizaciju. Bio je i najviši voditelj Caritasa. Prije tri godine papa je smijenio cijelo vodstvo zbog optužbi za maltretiranje zaposlenika. Tagle nije nadgledao aktivnosti kad se to događalo, no i on je smijenjen.

Spominju se i drugi kandidati. Među njima i Peter Erdo, vrlo konzervativan ostrogonsko-budimpeštanski nadbiskup. Mnogi se nadaju i prvom afričkom papi – najčešće se spominje kardinal iz Gane – Peter Turkson.

Konklava bi trebala početi između 6. i 11. svibnja. Održava se u Sikstinskoj kapeli. Da bi bio izabran, kardinal mora dobiti dvije trećine plus jedan glas. Ako nitko ne bude izabran nakon 13 dana, bira se između dvaju vodećih kandidata. Najdulja konklava trajala je tri godine, najkraća jedan dan.

