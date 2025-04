U komunikaciji s novinarima ostavljena je mogućnost da bi se kardinali možda mogli sastati i ranije. Čini se da se zbog složene geopolitičke slike svima žuri, jer glas pape uvijek mnogo znači. Papa Franjo glasnije je od ičega zagovarao mir i to do posljednjeg daha, a to svi očekuju naravno i od njegova nasljednika. Od jučer kada je stigao u Vatikan na sastancima kardinala sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić. Poslušajte što nam je danas rekao.

"Ono što se događa je podijeljeno u tri dijela. Prvi dio su sastanci kardinala do sprovoda. To je završilo u petak navečer. Drugi dio su kongregacije koje počinju u ponedjljak i trajat će do konklave: A kad će početi konklava, to će se odlučiti tek na ovim sastastancima unutra dogovoriti, kad će to biti ne mogu reći jer ni ja još ne znam. A treći dio su same konkalve", objašnjava kardinal Josip Bozanić.

Kad je riječ o samom sprovodu na kojem je sudjelovao, kardinal Bozanić bio je prepun dojmova i sjećanja na papu Franju i njegovo posljednje ukrsno pojavljivanje.

"Svi duboko u mislima i sjećanjima nosimo prošli Uskrs, na neki način kao da je dobri bog omogućio papi Franji da na Uskrs se pojavi, pred svojim narodom, osobito njegov pojavak, njegov blagoslov, kao da je došao se pozdraviti prije putovanja u vječnost. Htio se spustiti što bliže narodu, to je dirljivo i govori o dubini i svetosti. On nije mogao tako lako dignuti ruke za pozdrav jer je bio oslabljen, ali je ipak to činio, on je tu htio biti vršeći službu koja mu je dana. On je više govorio znakovima nego riječima. Nije mogao mijenjati ono što je vidio da se treba mijenjati, no činio je sve da se nešto pokrene, on je svojim znakovima to podcrtavao", ispričao je kardinal Bozanić.

Kad je riječ o susretu Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u bazilici sv. Petra, kardinalu je to simpatično i znakovito da baš u crkvi svetog Petra, u središtu kršćanstva su se našli njih dvojica. Nije to bio stol za sastanke nego dvije stolice, to je po kardinalu jedan znak i on bi volio da to bude znak koji će nešto promijeniti, a sigurno je to mir koji želi ispaćenoj Ukrajini.